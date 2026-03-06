इंग्लैंड पर भारत की शानदार जीत, कानपुर में जश्न का माहौल; सड़कों पर उतरे क्रिकेट प्रेमी, हरभजन सिंह ने की टीम इंडिया की तारीफ

कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे : टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया फाइनल की ओर मजबूती से बढ़ गई है. मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम को कड़ी चुनौती दी. खासकर गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर विपक्षी टीम को दबाव में रखा और मैच भारत के पक्ष में कर दिया.

सड़कों पर जश्न का माहौल

भारत की जीत के बाद कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा था. बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया. युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए पटाखे फोड़े और “भारत माता की जय” तथा “इंडिया-इंडिया” के नारों से माहौल गूंज उठा. कई जगहों पर लोगों ने ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी मनाई.क्रिकेट प्रेमियों का कहना था कि टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

बुमराह और हार्दिक की गेंदबाजी की तारीफ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी टीम इंडिया के प्रदर्शन की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत ने इस मैच में बेहद शानदार क्रिकेट खेला. हरभजन सिंह के मुताबिक जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी मैच का अहम मोड़ साबित हुई. दोनों खिलाड़ियों ने दबाव की स्थिति में परिपक्वता दिखाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

टीम इंडिया की ताकत पर भरोसा

हरभजन सिंह ने कहा कि भारतीय टीम काफी मजबूत है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है. उन्होंने यह भी कहा कि टीम की गेंदबाजी में थोड़ी और मेहनत की जा सकती थी और रणनीति को कुछ और बेहतर बनाया जा सकता था. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि बड़े मुकाबलों में जीत हासिल करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और भारत ने वह कर दिखाया.

आगे के मुकाबलों के लिए मिलेगी सीख

हरभजन सिंह ने कहा कि इस मैच से टीम इंडिया को काफी सीख भी मिलेगी, जो आगे आने वाले मुकाबलों में काम आएगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम इसी आत्मविश्वास और प्रदर्शन के साथ फाइनल में भी उतरेगी और देश को एक और बड़ी जीत दिलाएगी. भारत की इस जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है और क्रिकेट प्रेमी अब फाइनल मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

