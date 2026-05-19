मां का कटा हाथ लेकर कमिश्नरेट पहुंचा ITBP का जवान... देखते ही मचा हड़कंप; अस्पताल पर लगाया गंभीर आरोप

Kanpur News: कानपुर में मंगलवार को उस वक्त पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सनसनी फैल गई, जब आईटीबीपी का एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ बॉक्स में लेकर वहां पहुंच गया. जवान ने आरोप लगाया कि टाटमिल स्थित एक निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसकी मां का हाथ काटना पड़ा. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच के आदेश दे दिए.

सांस की तकलीफ के इलाज के बाद बढ़ी परेशानी

फतेहपुर जिले के खागा हाथगाम निवासी विकास सिंह, महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन आईटीबीपी में तैनात हैं. उन्होंने बताया कि उनकी मां को सांस लेने में दिक्कत होने पर 13 मई को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था. रास्ते में जाम लगने और मां की हालत बिगड़ने पर वह टाटमिल के एक निजी अस्पताल पहुंचे.

विकास के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी मां को ऑक्सीजन दी और हाथ में वीगो लगाया, जिससे उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ. अगले दिन वह मां को दूसरे अस्पताल लेकर चले गए. हालांकि तब तक हाथ में सूजन तेजी से बढ़ने लगी थी.

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डॉक्टरों ने बताया इंफेक्शन, काटना पड़ा हाथ

दूसरे अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने हाथ में गंभीर संक्रमण होने की बात कही. विकास का आरोप है कि गलत तरीके से लगाए गए वीगो की वजह से हाथ में इंफेक्शन फैला. हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों को 17 मई को उनकी मां का हाथ काटना पड़ा.

मां का हाथ कटने से आहत विकास न्याय की मांग को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर काटते रहे. उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस थाने से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक कई जगह शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई.

कमिश्नरेट पहुंचते ही हरकत में आया प्रशासन

आखिरकार विकास सिंह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे. वहां जब उन्होंने बॉक्स में रखा मां का कटा हाथ दिखाया तो अफसरों के बीच हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को जांच के लिए पत्र भेजा.

स्टाफ अफसर अमरनाथ यादव ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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