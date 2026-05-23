कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे 50 से ज्यादा ITBP जवान, मां का हाथ काटने के मामले में नाराज सैनिकों ने घेरा सीपी दफ्तर

Kanpur News: कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटने के मामले में शनिवार को बड़ी संख्या में सैनिक कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे. हथियारबंद जवानों के पहुंचने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया. कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे 50 से ज्यादा जवान एकतरफा कार्रवाई से नाराजगी जाहिर की. जवानों ने निष्पक्ष जांच की मांग की.

डॉक्टरों की टीम गठित की गई

मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि ITBP का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था, जिसमें उसने बताया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने लापरवाही पूर्वक इलाज के चलते उनकी मां का एक हाथ काट दिया. इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ (CMO) साहब को प्रेषित किया. उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल आस्पेक्ट था, उसकी जांच के लिए आदेश किया गया.

निष्पक्ष जांच की मांग

जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी, उस पर जो प्रार्थी कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था. इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारीगणों के साथ यहां आया और सीपी (CP) महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया. इस पर सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई. बातचीत में जो जिन बिंदुओं पर आपत्ति थी, उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दुबारा जांच की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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यह है पूरा मामला

मूल रूप से फतेहपुर के अलीमऊ गांव के रहने वाले विकास सिंह आईटीबीपी में तैनात हैं. वर्तमान में उनकी पोस्टिंग महाराजपुर आईटीबीपी कैंप में है. विकास सिंह ने बताया कि उनकी मां निर्मला देवी को सांस लेने में तकलीफ थी. उन्हें कब्ज और कमजोरी की भी शिकायत थी. मां को आईटीबीपी अस्पताल महाराजपुर में दिखाया था. वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद ITBP के पैनल में शामिल अस्पताल यानी हायर सेंटर रेफर किया गया था. इसके बाद इलाज के लिए कानपुर के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया था.

मां का एक हाथ काटना पड़ा

विकास सिंह ने बताया कि मां को वेंटीलेटर पर रखा गया था. आरोप है कि इलाज के दौरान मां को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया. इसके चलते उनका एक हाथ काला पड़ गया. सूजन आने के चलते उनकी तबीयत बिगड़ और उन्हें बिठूर रोड बैकुंठपुर स्थिति दूसरे निजी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उनका हाथ काटना पड़ा. आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते उनकी मां का एक हाथ काटना पड़ा.

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