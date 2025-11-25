Advertisement
Sakshi Maharaj V/s Jagadguru Rambhadracharya: जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर भाजपा सासंद साक्षी महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. साक्षी महाराज ने कहा कि किसी को भी बाबा साहब के बनाए गए संविधान को चलेंज नहीं करना चाहिए.

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 25, 2025, 10:23 PM IST
SC/ST कानून और आरक्षण खत्म करो ... जगदगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर राजनीति गरमाई, साक्षी महाराज ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

ज्ञानेंद्र प्रताप /उन्नाव: जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा SC/ST एक्ट और आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की वकालत के बाद राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है. यह बयान आते ही सामाजिक संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. सबसे कड़ी और स्पष्ट प्रतिक्रिया भाजपा सांसद साक्षी महाराज की ओर से सामने आई, जिन्होंने कहा कि बाबा साहब के बनाए संविधान को चुनौती देने की किसी को इजाजत नहीं है.

आरक्षण किसी के कहने से खत्म नहीं होगा- साक्षी महाराज
उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा—
“रामभद्राचार्य मेरे मित्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और उसमें दिए गए अधिकारों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जब तक केंद्र में भाजपा सरकार है, भारत लोकतंत्र और संविधान के अनुसार ही चलेगा. आरक्षण व्यवस्था बाबा साहब की देन है, और किसी के कहने भर से यह समाप्त नहीं हो सकती.”

उनके यह बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है.

व्यक्तिगत राय सही हो सकती है, पर संविधान सर्वोपरि- मौलाना रजवी 
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि रामभद्राचार्य ने अपना बयान धार्मिक दृष्टिकोण से दिया होगा, जो उनका अधिकार है, लेकिन संविधान में दिए गए विशेष अधिकारों को खत्म करना समाज के एक बड़े वर्ग को हानि पहुंचाएगा.

उन्होंने साफ कहा—
“मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं. इतने बड़े तबके को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.”

पप्पू यादव की टिप्पणी पर विवाद बढ़ा
इस बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने रामभद्राचार्य पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि शंकराचार्य सभी दलित और आदिवासी समुदायों को अपने समूह में शामिल कर लें, तो वे तुरंत आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं. 

राजनीतिक संग्राम जारी
रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा था कि वेदों में न अवर्ण का जिक्र है, न सवर्ण का, इसलिए SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए. उनके अनुसार जाति व्यवस्था राजनीतिक रूप से गढ़ी गई है.

इस बयान से जहां भाजपा ने दूरी बनाते हुए संविधान की सर्वोच्चता दोहराई, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने रामभद्राचार्य की कड़ी आलोचना की है. 

मामला लगातार गर्माता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक प्रभाव और भी बढ़ सकते हैं. 

