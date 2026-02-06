Advertisement
गड़बड़ी के 18 साल बाद नपा रिटायर्ड PWD इंजीनियर! 92,780 रु. की वसूली का आदेश, जानें पूरा मामला

Jalaun News: जालौन की सिविल अदालत ने 18 साल पुराने एक मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता (Executive Engineer) से 92,780 रु. की वसूली का निर्देश दिया है. आइये जानते हैं क्या है ये मामला. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 06, 2026, 11:19 PM IST
Jalaun: उरई (जालौन) सड़क निर्माण में गड़बड़ी के एक पुराने मामले में उरई की सिविल अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है. लोक निर्माण विभाग (PWD) के सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश पर 92,780 रुपये की रिकवरी का आदेश दिया गया है. यह कार्रवाई 18 साल पुराने सड़क चौड़ीकरण कार्य में पाई गई वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर की गई है. 

पैसे नहीं लौटाने पर पेंशन रोकने के आदेश
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रत्यूष प्रकाश ने वाद संख्या 212/2014 में एकपक्षीय निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित अभियंता ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी धन की क्षति की है. अदालत ने आदेश दिया है कि नरेंद्र प्रकाश को निर्णय की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूरी धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा करनी होगी. तय समयसीमा में भुगतान न होने की स्थिति में उनकी पेंशन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं. 

सड़क निर्माण की गुणवत्ता का मामला
मामला वर्ष 2006 का है, जब हमीरपुर–कालपी मार्ग पर किलोमीटर 31 से 51.900 तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य सीआरएफ (Central Road Fund) योजना के तहत कराया गया था. । उस समय नरेंद्र प्रकाश पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-3, उरई में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात थे. निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर शासन स्तर पर शिकायतें सामने आई थीं. 

शिकायतों के बाद शासन ने टीएसटी (Technical Scrutiny Team) को जांच सौंपी. टीम ने 30 अगस्त 2008 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें निर्माण कार्य में 92,780 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई. इसके बाद संयुक्त सचिव द्वारा 19 मई 2009 को जारी रिपोर्ट के आधार पर इस राशि को सरकारी धन की क्षति मानते हुए न्यायालय में वसूली का वाद दायर किया गया. 

सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग की ओर से अपर अभियंता राधेश्याम सिंह को गवाह के रूप में पेश किया गया, जिन्होंने शपथ पत्र के जरिए विभागीय दावों का समर्थन किया. वहीं, प्रतिवादी की ओर से कोई प्रभावी पैरवी न होने के कारण अदालत ने मामला एकपक्षीय रूप से निस्तारित किया. 

डीजीसी सिविल ने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय सरकारी धन की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम संदेश है. अदालत के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अनियमितताओं पर कार्रवाई से बचा नहीं जा सकता. 

