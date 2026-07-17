/प्यार के लिए तोड़ी धर्म की दीवार, जालौन में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक संग रचाई शादी, परिजनों से जान का खतरा बता मांगी सुरक्षा

युवती ने पुलिस-प्रशासन से सुरक्षा की मांग की

जानकारी के मुताबिक, 21 वर्षीय मुस्लिम युवती काजल मंसूरी कालपी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है. उसने अपने प्रेमी ओम के साथ हिंदू रीति-रिवाज से विवाह करने का दावा किया है. काजल ने पुलिस और प्रशासन से अपनी और अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. उसने कहा कि यदि उनके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए उसके परिजन और संबंधित जिम्मेदार लोग उत्तरदायी होंगे.