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प्यार के लिए तोड़ी धर्म की दीवार, जालौन में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक संग रचाई शादी, परिजनों से जान का खतरा बता मांगी सुरक्षा

Jalaun Viral News: जालौन में एक मुस्लिम युवती ने अपनी मर्जी से हिंदू युवक से हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली है. इसके बाद युवती ने वीडियो जारी कर पुलिस और प्रशासन से अपनी और अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. उसका कहना है कि अगर उनके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए उसके परिजन जिम्मेदार होंगे.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 17, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:05 AM IST
प्यार के लिए तोड़ी धर्म की दीवार, जालौन में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक संग रचाई शादी, परिजनों से जान का खतरा बता मांगी सुरक्षा
Image Credit: Jalaun NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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