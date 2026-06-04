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रेल यात्री ध्यान दें! अब फर्रुखाबाद स्टेशन पर नहीं दौड़ेगी कालिंदी एक्सप्रेस, जानिए वजह

Farrukhabad Kalindi Express: फर्रुखाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली एकमात्र कालिंदी एक्सप्रेस अब यहां से नहीं गुजरेगी. ट्रेन इटावा‑टूंडला रूट से चलने की तैयारी में है. बुधवार को फर्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एडीआरएम मनोज कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:23 AM IST
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Farrukhabad Kalindi Express/ अरुण सिंह:  फर्रुखाबाद से कानपुर‑मथुरा के बीच प्रस्तावित एलीवेटेड ट्रैक निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है. जिसकी वजह से कालिंदी एक्सप्रेस चार सालों तक फर्रुखाबाद मार्ग से नहीं गुजरेगी. अब ट्रेन इटावा‑टूंडला रूट से चलने की तैयारी में है. उत्तर मध्य रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार की स्पेशल ट्रेन यहां दोपहर एक बजे कुछ देर रुकी और उन्होंने स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया.

इस मामले पर क्या बोले एडीआरएम?
एडीआरएम मनोज कुमार ने बताया कि कानपुर में एलीवेटेड ट्रैक का काम शुरू होने के बाद प्रयागराज‑भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस करीब तीन‑चार साल तक फर्रुखाबाद होकर नहीं चलेगी. इस ट्रेन को कानपुर से इटावा‑टूंडला रूट से चलाया जाने पर विचार चल रहा है. रेलवे विभाग ने यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए विकल्पों पर विचार होने की जानकारी दी है . संभव है कि फर्रुखाबाद से नई ट्रेन भी चलाई जाए.

जानिए क्यों नाराज हुए एडीआरएम?
रिपोर्ट के दौरान एडीआरएम ने निर्माण में गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया और काम की गति धीमी पाए जाने पर नाराजगी भी जताई. इसके साथ ही स्टेशन के नए निर्माण को दिसंबर तक पूरा कराने का लक्ष्य बताया गया है. इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त भी निरीक्षण करेंगे और मानकों पर जाकर ही काम को मंजूरी दी जाएगी.

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इन ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव की आशंका
फर्रुखाबाद जंक्शन पर एलीवेटेड ट्रैक निर्माण जुलाई से शुरू होने की तैयारी है. कालिंदी एक्सप्रेस के अलावा फर्रुखाबाद‑छपरा उत्सव एक्सप्रेस, फर्रुखाबाद‑अजमेर एक्सप्रेस और अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल रेलवे अधिकारी इन बदलावों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और यात्रियों को जल्द सूचना देने का आश्वासन दे रहे हैं.

इस ट्रेन के रूट में बदलाव होने से फर्रुखाबाद और उसके आस पास वालों को बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये इकलौती ट्रेन है, जो फर्रुखाबाद को दिल्ली से जोड़ती है. ऐसे में इसके बंद होने से यात्रियों के लिए सिर्फ रोडवेज ही सहारा होगा.

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