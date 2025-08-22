 Farrukhabad Flood: फर्रुखाबाद में कंपिल बदायूं मार्ग तीन स्थानों पर कटा,बाढ़ की चपेट में 100 गांव, गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2891629
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Farrukhabad Flood: फर्रुखाबाद में कंपिल बदायूं मार्ग तीन स्थानों पर कटा,बाढ़ की चपेट में 100 गांव, गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर

 Farrukhabad Flood: यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. खासकर फर्रुखाबाद, उन्नाव, मथुरा,आगरा,  बदायूं, सीतापुर में नदियों का पानी रिहाइशी इलाकों में घुस गया है. नदियों के जलस्तर में तो कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Farrukhabad news
Farrukhabad news

अरुण सिंह/फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ का प्रकोप जारी है.  गंगा खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर है जबकि रामगंगा खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे हैं. जनपद के करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में हैं.  वहीं कंपिल बदायूं मार्ग तीन स्थानों पर कट गया है.  ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  एक स्थान पर सड़क ज्यादा लंबी कट गई.  वहां पानी की धार भी तेज है.  ऐसे में ग्रामीणों ने पानी की धार में न बह जाए इसके लिए बिजली के दो खम्भा डाल रखे हैं. जिनके सहारे वह आवागमन कर रहे हैं.

100 गांव बाढ़ की चपेट
जनपद में गंगा के साथ रामगंगा में जल स्तर बढ़ने से जिले के करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. हालांकि रामगंगा का जलस्तर 20 सेंटीमीटर कम हुआ है.  लेकिन गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर ही है.  जनपद की तीनों तहसीलों के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं.  सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित गांव कायमगंज तहसील के शमशाबाद और कायमगंज ब्लॉक के हैं.  इसके अलावा अमृतपुर तहसील क्षेत्र के गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं.  सदर तहसील क्षेत्र के भी करीब एक दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं.  आलम यह है की बड़ी संख्या में गांवों का आवागमन ठप हो गया है.  लोगों के घरों में गांव में पानी भरा हुआ है. कोई छत पर रह रहा है तो कोई सड़क पर निकल कर रहने लगा है. यहां तक की इटावा बरेली हाईवे सहित फर्रुखाबाद बदायूं स्टेट मार्ग पर भी लोग डेरा जमाए हुए हैं.

शरणालय में भी रह रहे पीड़ित
प्रशासन द्वारा बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी. जहां बाढ़ शरणालय को खोला गया है. बाढ़ से पीड़ित लोग यहां भी निवास कर रहे हैं. बड़ी संख्या में लोगों को राहत किट भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है.  बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं, जहां चिकित्सक सहित अन्य लोग भी तैनात रहते हैं. स्वास्थ्य शिविर लगा बाढ़ पीड़ितों को दवा भी दी जा रही है.

बाढ़ से कई मार्ग हैं बंद
बाढ़ के कारण फर्रुखाबाद बदायूं मार्ग बंद है. यहां सड़कों पर पानी बह रहा है, कहीं कमर तक तो कहीं घुटनों तक पानी है. प्रशासन द्वारा यहां बेरिकेडिंग भी की जा चुकी है.  इसके अलावा कंपिल बदायूं मार्ग भी पहले से बंद कर दिया गया था. अभी बीते चार दिनों में यह मार्ग तीन जगह कट गया है.  मार्ग कटने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  एक स्थान पर पानी का तेज बहाव होने के कारण ग्रामीणों ने बिजली के दो पोल को लगा लिये हैं उसके सहारे ही लोग आवागमन कर रहे हैं.  एक स्थान पर रस्सी भी लगा ली गई है.  इसके अलावा जिले में कुछ स्थानों पर स्टीमर और नाव से आवागमन हो रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण उनकी सैकड़ों बीघा फसल खराब हो रही है.  बाढ़ कंट्रोल रूम से मिले आकड़ो के अनुसार गंगा में 128716 क्यूसेक व रामगंगा में खो बैराज से 19134, हरेली बैराज से 249 व रामनगर बैराज से 4242 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.
वाइट :-- बाढ़ पीड़ित

TAGS

Farrukhabad Floodweather in UP

Trending news

Lucknow news
नहीं काटने होंगे तहसील-विभागों के चक्कर, UP में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाना आसान!
lakhimpur kheri news
गेहूं पीसने के दौरान आटा चक्की में विस्फोट,दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत,तीन घायल
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड सावधान!मौसम फिर बिछा रहा मोहरें,बागेश्‍वर से चंपावत तक बरसेगी आसमानी 'आफत'
Saharanpur news
गूगल मैप ने फिर डुबोया, मंदिर पहुंचने के चक्कर में तालाब में घुसी कार, मची चीख-पुकार
Uttarkashi News
उत्तरकाशी में नई आपदा की आहट! स्यानाचट्टी में बनी अस्थाई झील, डूब रहा पूरा इलाका
bijnor news
नौकरानी ने गिलास लिया और फिर... किचन के CCTV में घिनौनी हरकत देख मालिक के होश उड़े
Auraiya News
जानें कौन हैं SDM राकेश कुमार, लिफाफा लेने पर गिरी निलंबन की गाज
Azamgarh news
यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, फर्जी आधार कार्ड गिरोह का भंडाफोड़
Ayodhya Weather
अयोध्या हुआ कूल-कूल, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम
Kanpur News
नोटिस, आरोप और जातीय राजनीति... कानपुर देहात में क्यों खौल रही बीजेपी की सियासत?
;