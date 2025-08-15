Kannauj News: यूपी के कन्‍नौज में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 15 साल के किशोर को कोबरा ने काट लिया. गांव वालों ने कोबरा को तो मार डाला, लेकिन वहीं, बच्‍चे की हालत खराब होती गई. अस्‍पताल पहुंचे तो जहर शरीर में बढ़ता गया. डॉक्‍टरों ने किशोर को होश में लाने के लिए दो घंटे में 76 इंजेक्‍शन लगा दी. हालांकि, डॉक्‍टरों की कोशिश रंग लाई. किशोर की जान बच गई. अभी उसका अस्‍पताल में इलाज चल रहा है.

डॉक्‍टरों ने ऐसे बचाई जान

दरअसल, कन्‍नौज के उदैतापुर गांव के रहने वाले दिलीप सिंह का 15 वर्षीय बेटा करन शुक्रवार को लकड़ी बीनने घर से बाहर गया था. करन के साथ में उसका बड़ा भाई सूरज भी गया था. सूरज ने बताया कि लकड़ी बीनने के समय करन को कोबरा ने डस लिया. सूरज ने आवाज लगाई तो आसपास के लोग आ गए और सांप को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला. वहीं, करन को जिला अस्‍पताल ले जाया गया. डॉक्‍टरों ने तुरंत करन का इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक जहर शरीर में फैल गया था.

दो घंटे में लगा दिए 76 इंजेक्‍शन

एंटी स्‍नेक वेनम इंजेक्‍शन लगाने के बाद भी करन को होश नहीं आया. इसके बाद चिकित्‍सकों ने दो घंटे में एक के बाद एक 76 इंजेक्‍शन लगा दिए. तब जाकर सांप का विष का असर कम हुआ. डॉक्‍टरों का कहना है कि करन की हालत में सुधार हो रहा है. उन्‍होंने बताया कि उसकी हालत अभी ठीक है लोगों से बात कर रहा है. एक टीम उसकी निगरानी कर रही है. पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसे अस्‍पताल से घर भेजा जाएगा. डॉक्‍टरों का कहना है कि अस्‍पताल में एंटी स्‍नेक वेनम का इंजेक्‍शन पर्याप्‍त मात्रा में है. किसी को कोई परेशानी नहीं होगी.

मरे सांप को डिब्‍बे में पैक कर अस्‍पताल ले गए

घर वालों का कहना है कि कोबरा को मारने के बाद उसे एक डिब्‍बे में रखकर अस्‍पताल भी ले गए थे. उनका मानना था कि बेटे की क‍िसी तरह जान बच जाए बस. बेटे को होश में आने के बाद परिजनों ने भी राहत की सांस ली है. घर वालों ने कहा कि खाना बनाने के लिए लकड़ी बीनने गए थे दो बच्‍चे. बारिश का मौसम है तो सांप बाहर निकल आते हैं. आगे से ध्‍यान रखेंगे.

