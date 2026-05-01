भीषण सड़क हादसे में कांग्रेस नेता समेत दो की मौत, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर खंबे से टकराई इनोवा; राहुल गांधी ने जताया दुख

प्रभम श्रीवास्तव/कन्नौज: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में शुक्रवार शाम लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो जिंदगियां छीन लीं. तेज रफ्तार इनोवा कार बेकाबू होकर डिवाइडर पार करते हुए सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई. हादसे में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा और उनकी साली की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है.

ड्राइवर को झपकी आने से हादसे की आशंका

मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के भागलपुर निवासी प्रवीण कुशवाहा दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे. उनके साथ कार में उनका बेटा, साली और चालक भी मौजूद थे. जैसे ही वाहन कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में पहुंचा, अचानक चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है. इसी दौरान कार संतुलन खो बैठी और तेज गति में खंभे से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

इलाज के दौरान प्रवीण कुशवाह और उनकी साली की मौत

हादसे के तुरंत बाद एक्सप्रेसवे पर मौजूद यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को कार से बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल प्रवीण कुशवाहा और उनकी साली को तत्काल लखनऊ के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं चालक की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि बेटे को हल्की चोटें आई हैं.

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प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर के बाद कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में चालक की झपकी को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि अन्य पहलुओं पर भी जांच जारी है.

राहुल गांधी ने जताया शोक

इस घटना से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत नेता के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं. उन्होंने प्रवीण कुशवाहा को समर्पित और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध नेता बताया.

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