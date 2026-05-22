Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3225379
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कन्नौज और इटावा में रफ्तार का कहर, भयंकर सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, तीन की हालत बेहद गंभीर

UP Accident News: कन्नौज और इटावा में ऐसा सड़क हादसा हुआ, जिसने पांच लोगों की जिंदगी को निगल लिया. जबकि, तीन लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है. वहीं पुलिस दोनों हादसों में आगे की कार्रवाई कर रही है. जानिए कहां-कैसे हुआ सड़क हादसा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 22, 2026, 09:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Accident News
UP Accident News

UP Accident News / प्रभम श्रीवास्तव/ कन्नौज/ अन्नू चौरसिया/ इटावा: उत्तर प्रदेश के कन्नौज और इटावा में भयंकर सड़क हादसा हुआ है. जिसमें पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. पहले बात करेंगे कन्नौज की, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी. जिससे नियंत्रण होकर ट्रैक्टर सड़क के किनारे चल रही बाइक से टकरा गया. इस हादसे में बाइक सवार युवक समेत ट्रैक्टर में सवार दो लोगों की मौत हो गई.

कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत
ट्रैक्टर सवार लखनऊ से अलीगढ़ जा रहे थे. बताया जा रहा है कि मृतक भट्टे पर मजदूरी का काम लखनऊ में करते थे. बरसात की वजह से मजदूरों की छुट्टी हो गई थी. इस वजह से ट्रैक्टर सवार अपने गृह जनपद अलीगढ़ जा रहे थे, तभी सिकंदरपुर छिबरामऊ क्षेत्र के सलेमपुर बुद्ध विहार के सामने तेज रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दिया. टक्कर लगते ही ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे चल रही बाइक से टकराया और पलट गया.

हादसे में बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सवार 2 लोगों मौत हो गई. जबकि, एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाक के लिए छिबरामऊ 100 सैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शवों को पुलिस में कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा
उधर, इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कालोनी इलाके के नेशनल हाईवे पर आगरा से कानपुर की तरफ जा रही एसी डबल डेकर शताब्दी बस डम्पर से टकरा गई, जिसके चलते पीछे से आ रही बस भी खड़ी बस से टकरा गई. इस हादसे में 2 यात्री नोएडा निवासी विवेक मिश्र और कानपुर निवासी सोहनलाल की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, शुभम और शमशाद घायल हुए है. दोनों की हालत गंभीर होने पर सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया है. 

हादसे पर एसएसपी का बयान
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. बस में करीब 40 यात्री सवार बताए जा रहे है. इस सड़क हादसे को लेकर इटावा के एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बसों की टक्कर हुई है. इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हुई है. दोनों बस पुलिस के कब्जे में हैं. हादसे के कारणों का पता किया जा रहा है. यह दोनों बसे आगरा से कानपुर की तरफ जा रही थी. 

यह भी पढ़िए: फिरोजाबाद में मौत का सफर! डंपर से भिड़ंत के बाद धूं-धूं कर जली डबल डेकर बस; ड्राइवर की जलकर मौत, 24 से ज्यादा यात्री घायल

TAGS

kannauj dumper and tractor collisionKannauj road accidentEtawah National Highway road accidentdouble decker bus updatesFriends Colony police station

Trending news

kannauj dumper and tractor collision
कन्नौज और इटावा में रफ्तार का कहर, भयंकर हादसे में 5 की दर्दनाक मौत, 3 की हालत गंभीर
up breaking news
UP Breaking News Live:उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण आज से शुरू, देवरिया दौरे पर सीएम योगी; यहां पढ़ें हर पल की अपडेट
Maharajganj News
महराजगंज में कई पेट्रोल पंप ड्राई,3 दिन से कतार में खड़े किसानों की सूखने लगीं फसलें
UP census 2027
UP में आज से मकानों की गिनती का अभियान शुरू;जुटाया जाएगा हर परिवार-संपत्ति का ब्योरा
firozabad accident
फिरोजाबाद में डंपर से भिड़ंत के बाद धूं-धूं कर जली डबल डेकर बस; ड्राइवर की जलकर मौत
srn Hospital dispute
डॉक्टर्स और वकीलों के बीच लड़ाई आर पार, निजी अस्पताल के चिकित्सकों का बड़ा ऐलान
Saranpur News
सहारनपुर में 'लू' का टॉर्चर! अस्पतालों में बढ़े उल्टी-दस्त के मरीज
lucknow weather news
लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अगले 5 दिन हीटवेव का कहर, रातें भी करेंगी परेशान
up govt news
यूपी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब ड्रेस कोड अनिवार्य, योगी सरकार का बड़ा फैसला
Bundelkhand Heatwave Alert
आसमान से बरस रही आग, बुंदेलखंड बेहाल… बांदा फिर देश का सबसे गर्म शहर