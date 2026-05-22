कन्नौज और इटावा में रफ्तार का कहर, भयंकर सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, तीन की हालत बेहद गंभीर

UP Accident News / प्रभम श्रीवास्तव/ कन्नौज/ अन्नू चौरसिया/ इटावा: उत्तर प्रदेश के कन्नौज और इटावा में भयंकर सड़क हादसा हुआ है. जिसमें पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. पहले बात करेंगे कन्नौज की, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी. जिससे नियंत्रण होकर ट्रैक्टर सड़क के किनारे चल रही बाइक से टकरा गया. इस हादसे में बाइक सवार युवक समेत ट्रैक्टर में सवार दो लोगों की मौत हो गई.

कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत

ट्रैक्टर सवार लखनऊ से अलीगढ़ जा रहे थे. बताया जा रहा है कि मृतक भट्टे पर मजदूरी का काम लखनऊ में करते थे. बरसात की वजह से मजदूरों की छुट्टी हो गई थी. इस वजह से ट्रैक्टर सवार अपने गृह जनपद अलीगढ़ जा रहे थे, तभी सिकंदरपुर छिबरामऊ क्षेत्र के सलेमपुर बुद्ध विहार के सामने तेज रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दिया. टक्कर लगते ही ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे चल रही बाइक से टकराया और पलट गया.

हादसे में बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सवार 2 लोगों मौत हो गई. जबकि, एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाक के लिए छिबरामऊ 100 सैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शवों को पुलिस में कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है.

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नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा

उधर, इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कालोनी इलाके के नेशनल हाईवे पर आगरा से कानपुर की तरफ जा रही एसी डबल डेकर शताब्दी बस डम्पर से टकरा गई, जिसके चलते पीछे से आ रही बस भी खड़ी बस से टकरा गई. इस हादसे में 2 यात्री नोएडा निवासी विवेक मिश्र और कानपुर निवासी सोहनलाल की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, शुभम और शमशाद घायल हुए है. दोनों की हालत गंभीर होने पर सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया है.

हादसे पर एसएसपी का बयान

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. बस में करीब 40 यात्री सवार बताए जा रहे है. इस सड़क हादसे को लेकर इटावा के एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बसों की टक्कर हुई है. इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हुई है. दोनों बस पुलिस के कब्जे में हैं. हादसे के कारणों का पता किया जा रहा है. यह दोनों बसे आगरा से कानपुर की तरफ जा रही थी.

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