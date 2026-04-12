फंदे से लौट आई सांसें... कन्नौज पुलिस बनी देवदूत, CPR से बचाई युवक की जान

Kannauj News: कन्नौज जिले से मानवता की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. यहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते पहुंची PRV टीम ने उसकी जान बचा ली, ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली ट्रेनिंग जब काम आई तो कन्नौज पुलिस की सरहना हो रही है.
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कन्नौज/प्रभम श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के कुड़ीना गांव से मानवता और साहस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. जहां एक ओर एक युवक जिंदगी से हार मानकर फांसी के फंदे तक पहुंच गया, वहीं दूसरी ओर पुलिस की तत्परता ने उसे नई जिंदगी दे दी.
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, ठठिया थाना क्षेत्र के कुड़ीना गांव निवासी कन्हैया पुत्र पप्पू सक्सेना ने फांसी लगाकर आत्म हत्या का प्रयास किया सूचना मिलने पर PRV टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां कमरे का गेट अंदर से बंद था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए गेट तोड़ दिया और अंदर पहुंचकर युवक को फांसी के फंदे से नीचे उतारा.
पुलिस बनी देवदूत
इसके बाद हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार और हेड कांस्टेबल सजीव कुमार ने तत्काल CPR देकर युवक की सांसें वापस लाने में सफलता हासिल की. पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से युवक की जान बच गई. घटना के बाद युवक को तुरंत तिर्वा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. कन्नौज पुलिस की मुस्तैदी और ड्यूटी पर दी गई सीपीआर की ट्रेनिंग काम आई और एक युवक को मौत के मुंह से बचाने में पुलिस कर्मी सफल रहे.
यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच जंग में पुलिस की जीत थी. इसके बाद युवक को तुरंत तिर्वा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली ट्रेनिंग सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, बल्कि सही समय पर वही किसी की जिंदगी बचाने का जरिया बन जाती है. कन्नौज पुलिस की इस मुस्तैदी और इंसानियत भरे कदम की हर तरफ सराहना हो रही है.
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