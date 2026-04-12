Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3175606
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

फंदे से लौट आई सांसें... कन्नौज पुलिस बनी देवदूत, CPR से बचाई युवक की जान

Kannauj News: कन्नौज जिले से  मानवता की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. यहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते पहुंची PRV टीम ने उसकी जान बचा ली, ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली ट्रेनिंग जब काम आई तो कन्नौज पुलिस की सरहना हो रही है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

कन्नौज/प्रभम श्रीवास्तव:  उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के कुड़ीना गांव से मानवता और साहस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. जहां एक ओर एक युवक जिंदगी से हार मानकर फांसी के फंदे तक पहुंच गया, वहीं दूसरी ओर पुलिस की तत्परता ने उसे नई जिंदगी दे दी.

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, ठठिया थाना क्षेत्र के कुड़ीना गांव निवासी कन्हैया पुत्र पप्पू सक्सेना ने फांसी लगाकर आत्म हत्या का प्रयास किया सूचना मिलने पर PRV टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां कमरे का गेट अंदर से बंद था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए गेट तोड़ दिया और अंदर पहुंचकर युवक को फांसी के फंदे से नीचे उतारा. 

पुलिस बनी देवदूत
इसके बाद हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार और हेड कांस्टेबल सजीव कुमार ने तत्काल CPR देकर युवक की सांसें वापस लाने में सफलता हासिल की. पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से युवक की जान बच गई. घटना के बाद युवक को तुरंत तिर्वा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. कन्नौज पुलिस की मुस्तैदी और ड्यूटी पर दी गई सीपीआर की ट्रेनिंग काम आई और एक युवक को मौत के मुंह से बचाने में पुलिस कर्मी सफल रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच जंग में पुलिस की जीत थी. इसके बाद युवक को तुरंत तिर्वा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली ट्रेनिंग सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, बल्कि सही समय पर वही किसी की जिंदगी बचाने का जरिया बन जाती है. कन्नौज पुलिस की इस मुस्तैदी और इंसानियत भरे कदम की हर तरफ सराहना हो रही है.

और पढे़ं: मथुरा नाव हादसे में 10 की मौत,  यमुना की गहराई में अभी भी खोए 5 लोग, रेस्क्यू टीमें उम्मीद की आखिरी डोर थामे जुटीं

दिनदहाड़े गोलियों की गूंज से दहला मिर्जापुर! पूर्व प्रधान व अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kannauj News

Trending news

Kannauj News
फंदे से लौट आई सांसें... कन्नौज पुलिस बनी देवदूत, CPR से बचाई युवक की जान
mirzapur news
वकील के हत्यारे का मिर्जापुर पुलिस ने किया 'हिसाब'! मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
up breaking news
UP Breaking News Live:पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी की आज तीन रैलियां, लखनऊ में राजनाथ सिंह; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Gorakhpur News
'दुल्हनिया' गैंग का पर्दाफाश, पहले शादी का झांसा, फिर पुलिस बनकर करते थे वसूली
IPS Abhijeet R Shankar
कौन हैं IPS अभिजीत आर शंकर? सीएम योगी ने बनाया देवरिया का नया पुलिस कप्तान
Hapur News
मानवता शर्मसार! श्मशान में जलती चिता से हुक्का सुलगाने की घिनौनी हरकत
Bahraich latest News
अपनों से झगड़ा कर टावर पर चढ़ी युवती... घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा
Sonbhadra News
सोनभद्र में दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर, दो की जिंदा जलकर मौत
Unnao latest News
कथा के बाद कलंक! उन्नाव में कथावाचक से मारपीट, जाति पूछकर अपमान का आरोप
UP IPS Transfer
यूपी में पुलिस अफसरों के तबादले जारी, संजीव सुमन की देवरिया से छुट्टी समेत 3 IPS के