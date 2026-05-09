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ऑटो-लोडर की भिड़ंत में पिता-पुत्री की मौत, बच्चे समेत नौ लोग घायल, तिलक समारोह में जा रहा था परिवार

Kanpur Accident News: कानपुर देहात क्षेत्र में शनिवार के एक लोडर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं और पिता-पुत्री की मौत हो गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 09, 2026, 10:11 PM IST
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कानपुर में ऑटो और लोडर की टक्कर
कानपुर में ऑटो और लोडर की टक्कर

आलोक कुमार/कानपुर: रसूलाबाद-कानपुर रोड पर शनिवार शाम करीब छह बजे तेज रफ्तार लोडर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी.  हादसे में ऑटो सवार पिता-पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिलाओं और बच्चों समेत सात लोग घायल हो गए. इनमें चार की हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया. यह घटना रसूलाबाद-कानपुर रोड पर कहिजरी बिजली घर के पास हुई बताई जा रही है.  

घटना विस्तार से
कहिजरी निवासी सोनम (35) पत्नी दीपू ने बताया कि वह अपने पति दीपू पुत्र किशुन, बेटी गहना (10) और नैना (6) के साथ ऑटो से कहिजरी कानपुर रोड स्थित बिजली घर के निकट बने प्रभूदयाल गेस्ट हाउस जा रही थीं. उसी ऑटो में थाना पुरवा क्षेत्र निवासी रामवती (65) पत्नी गंगाराम भी सवार थीं. 

रामवती के नाती उमेश ने बताया कि उसकी दादी रामवती, बहन तारादेवी (30) पत्नी कुलदीप निवासी गुरसहायगंज जल्लाबाद, तारा की छोटी बहन सीता देवी (28) पत्नी सोनू निवासी दिनसरा गुरसहायगंज, भूरा (6) पुत्र कुलदीप, अयांश (4) पुत्र कुलदीप तथा सुधाकर (2) पुत्र सोनू भी ऑटो में सवार थे.  सभी लोग गहिरा के पास खुमाननिवादा गांव में लखन के तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे. 

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हादसे का आंखों देखा हाल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तभी कानपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे लोडर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में दीपू और उनकी छह वर्षीय पुत्री नैना की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं सोनम, गहना, तारादेवी, सीता देवी, रामवती, व बच्चे भूरा और आयंश, सुधाकंर घायल हो गए. 

पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया
सूचना पर कहिजरी चौकी प्रभारी प्रवीण कृष्ण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद भिजवाया. वहां डॉ. सौरभ शाक्य ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दीपू और नैना को मृत घोषित कर दिया. अन्य घायल गहना, सोनम, तारादेवी और सीता देवी की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया. 

प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे
घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार संतोष कुमार सिंह, नायब तहसीलदार शिवदर्शन सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार ,कोतवाल एस.एन. सिंह और वरिष्ठ उपनिरीक्षक रामसिंह भी सीएचसी पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया. 

लोडर और चालक गिरफ्तार
हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. 
रसूलाबाद कोतवाल एस एन सिह ने बताया मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है परिजनों के आने बाद पंचनामा व पीएम की कार्यवाही की जायेगी उन्होंने बताया लोडर और चालक को कब्जे में ले लिया गया है. 

ये भी पढ़ें : मां-बेटी को रोडवेज बस ने कुचला, 18 मई को थी शादी; खरीदारी करने निकली थीं मां-बेटी

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