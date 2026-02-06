Advertisement
कानपुर में दर्दनाक हादसा: बेकाबू कार रामगंगा नहर में गिरने से तीन की मौत, एक गंभीर

Kanpur Accident News: कानपुर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां रसूलाबाद इलाके में एक कार बेकाबू होकर रामगंगा नहर में जा गिरी, जिससे कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 06, 2026, 06:04 PM IST
Praveen Pandey/Kanpur: कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. असालतगंज से भेवान की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर रामगंगा नहर में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए. 

ग्रामीणों ने बताया कैसे हुआ हादसा
यह हादसा रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के उड़िया गांव के पास शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार तेज रफ्तार में थी, अचानक संतुलन बिगड़ने से वह सड़क से फिसलती हुई सीधे नहर में जा समाई. तेज बहाव और कार के भीतर फंसे युवकों को देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बिना देर किए नहर में छलांग लगा दी. ग्रामीणों ने कार का शीशा तोड़कर भीतर फंसे युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीन युवकों की सांसें थम चुकी थीं. 

सूचना पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही रसूलाबाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया, बाद में हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. 

मृतकों के परिजनों में कोहराम, इलाके में मातम 
हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है. पुलिस ने मौके का मुआयना कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. 

कोतवाली प्रभारी सतीश चंद्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन का नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह प्रतीत हो रही है. फिलहाल मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है. यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों की याद दिलाता है. 

Kanpur Accident News

