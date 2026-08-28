कानपुर में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, दो बाइकों की टक्कर में उजड़ा परिवार; बच्ची समेत तीन की मौत

कानपुर/आलोक कुमार: रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर घर लौट रहे एक परिवार की खुशियां शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में बदल गईं. सिकंदरा थाना क्षेत्र के इटखुदा गांव के सामने मुगल रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. दुर्घटना में दो युवकों और एक छह वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला और उसका सात वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए.