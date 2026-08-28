कानपुर में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, दो बाइकों की टक्कर में उजड़ा परिवार; बच्ची समेत तीन की मौत

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कानपुर/आलोक कुमार: रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर घर लौट रहे एक परिवार की खुशियां शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में बदल गईं. सिकंदरा थाना क्षेत्र के इटखुदा गांव के सामने मुगल रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. दुर्घटना में दो युवकों और एक छह वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला और उसका सात वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए.
एक बाइक पर परिवार, दूसरी पर अकेला युवक
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे एक बाइक पर औरैया जिले के रोहिनी जौरा गांव निवासी गणेश (35), उनकी पत्नी गायत्री (30), बेटी पल्लवी (6) और बेटा अक्षय प्रताप (7) सवार थे. दूसरी बाइक पर फफूंद के खानपुर निवासी शिवम (32) सवार होकर जा रहे थे. इटखुदा गांव के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई.
टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे में गणेश, उनकी छह वर्षीय बेटी पल्लवी और दूसरी बाइक सवार शिवम की मौके पर ही मौत हो गई. गणेश की पत्नी गायत्री और सात वर्षीय बेटा अक्षय प्रताप गंभीर रूप से घायल हुए.
गंभीर हालत में मां-बेटे को मेडिकल कॉलेज रेफर
घटना की सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. चिकित्सक डॉ. प्रियांक तिवारी ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी गई है.
रिश्तेदारी से लौट रहा था शिवम
थानाध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह के अनुसार शिवम नायक अपने चचेरे भाई विशाल की ससुराल बदनपुर गांव से रिश्तेदारी निभाकर बुलट बाइक से फफूंद लौट रहा था. शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है. हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक मामले में परिजनों की तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. त्योहार के दिन हुए इस हादसे से मृतकों के गांवों में मातम पसरा हुआ है.
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