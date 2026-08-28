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कानपुर में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, दो बाइकों की टक्कर में उजड़ा परिवार; बच्ची समेत तीन की मौत

Kanpur Accident News: कानपुर देहात में रक्षाबंधन पर लौट रहे परिवार के साथ भीषण हादसा हो गया. दो बाइकों की टक्कर के हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और अन्य बच्ची की हालत नाजुक है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 28, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:49 PM IST
कानपुर में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, दो बाइकों की टक्कर में उजड़ा परिवार; बच्ची समेत तीन की मौत

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