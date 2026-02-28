कानपुर की लैंबॉर्गिनी मामले में बड़ा अपडेट, 20 दिन बाद आधी रात छूटी लग्जरी कार, इतने करोड़ का भरना पड़ा बॉन्ड

Kanpur Lamborghini Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी हादसे में एक नया अपडेट आया है. कोर्ट के आदेश पर करीब 20 दिन बाद यह लग्जरी कार रिलीज हो गई है. इस मामले में पहले ही आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल चुकी है. अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) सूरज मिश्रा की अदालत ने तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की जब्त लग्जरी कार को रिलीज करने का फैसला सुनाया था, जिसके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ अंडरटेकिंग मांगी गई.

लग्जरी कार देर रात छूटी

बताया जा रहा है कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने की वजह से यह कार थाने में खड़ी थी. जैसे ही आवश्यक दस्तावेज जमा हुए, वैसे ही अदालत ने इस कार को रिलीज करने का आदेश दे दिया. कोर्ट के आदेश पर देर रात 12 बजे के बाद इस कार को थाने से रिलीज कर दिया गया. पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई कर वाहन स्वामी को कार सौंप दी. इसे कारोबारी के आदमी ट्रक में भरकर ले गए.

आठ करोड़ 30 लाख रुपये का सिक्‍योरिटी बांड

ये कार 7 फरवरी से थाने में खड़ी थी, जिसे कवर से ढका गया था. जब भी कोर्ट या जांच अधिकारी कार को तलब करेंगे, आवेदक को अपने खर्च पर उसे पेश करना होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो कार मालिक तंबाकू कारोबारी ने इसके लिए करीब आठ करोड़ 30 लाख रुपये का सिक्‍योरिटी बांड भरा है. इसके बाद चीफ ज्‍यूडिशियल मजिस्‍ट्रेट कोर्ट ने कार रिलीज करने का आर्डर दिया है. इस कार की कीमत 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है. अदालत ने कार रिलीज करते वक्त कुछ सख्‍त शर्तें भी लगाई हैं.

कोर्ट ने लगा दी ये शर्तें

अदालत ने कहा है कि लैम्बोर्गिनी कार को किसी भी तरह से बेचा नहीं जा सकता. न तो इसे ट्रांसफर किया जा सकता है और न ही मॉडिफाई किया जा सकता है. कार के इंजन और चेसिस नंबर के साथ भी किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जा सकती है. आपको बता दें, 7 फरवरी को शिवम मिश्रा ने अपनी लैम्‍बोर्गिनी कार से भैराघाट चौराहे के पास कई लोगों को टक्‍कर मारी थी. जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे. उसकी कार के पीछे उसके बाउंसर सफारी कार से आ रहे थे. उन लोगों ने तुरंत शिवम को कार से निकाला और सुरक्षित स्‍थान पर ले गए.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल

जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने शिवम मिश्रा को अरेस्‍ट कर लिया था. जमानती धाराएं होने की वजह से अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था. इसके बाद कार को रिलीज करने के लिए याचिका लगाई गई थी. अब अदालत ने 8.30 लाख की अंडटेकिंग लेने के बाद उसे भी रिलीज करने का आदेश दे दिया.

