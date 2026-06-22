प्रशासनिक सेवा की प्रेरणा और भविष्य के लक्ष्य

आकांक्षा को प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा उनके दादाजी तेज नारायण सिंह से मिली, जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं. उनके दादाजी के अनुभवों और प्रशासनिक सेवा की गरिमा ने आकांक्षा के मन में बचपन से ही देश और समाज की सेवा करने की इच्छा जगा दी थी. अब अपनी इस बड़ी सफलता के बाद, आकांक्षा जल्द ही बिहार के गया में अपनी प्रशासनिक ट्रेनिंग शुरू करने जा रही हैं. एसडीएम के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल है. वह मानती हैं कि प्रशासन में रहकर ही बदलाव की शुरुआत की जा सकती है.