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कानपुर की आकांक्षा सिंह बनीं बिहार PCS में 34वीं रैंक के साथ SDM, जानें उनकी सफलता की कहानी

BPSC 34th rank Akanksha Singh: कानपुर के पनकी इलाके की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल कर लिया है, जो लाखों युवाओं का सपना होता है. उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की कठिन परीक्षा में पूरे प्रदेश में 34वीं रैंक हासिल कर एसडीएम (SDM) के पद पर चयन सुनिश्चित किया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 22, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:40 AM IST
कानपुर की आकांक्षा सिंह बनीं बिहार PCS में 34वीं रैंक के साथ SDM, जानें उनकी सफलता की कहानी
Image Credit: BPSC 34th rank Akanksha Singh

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