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कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी इलाके की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल कर लिया है, जो लाखों युवाओं का सपना होता है. उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की कठिन परीक्षा में पूरे प्रदेश में 34वीं रैंक हासिल कर एसडीएम (SDM) के पद पर चयन सुनिश्चित किया है. उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे कानपुर और उनके पैतृक गांव के लिए गौरव का विषय है. आकांक्षा की यह सफलता इस बात का पक्का सबूत है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो किसी भी बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है.
बिना शॉर्टकट के मेहनत का सफर
आकांक्षा सिंह का यह सफर रातों-रात तय नहीं हुआ है. ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रहीं आकांक्षा ने अपनी तैयारी के दौरान किसी भी तरह के शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया. उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से रोजाना सात से आठ घंटे की नियमित सेल्फ स्टडी की. उनका मानना है कि सफलता का कोई जादुई तरीका नहीं होता, बल्कि निरंतरता और कठिन परिश्रम ही वह एकमात्र रास्ता है जो मंजिल तक पहुंचाता है. मूल रूप से बलिया जिले के अघैला गांव की रहने वाली आकांक्षा ने अपनी इस यात्रा में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान कभी नहीं भटकने दिया.
प्रशासनिक सेवा की प्रेरणा और भविष्य के लक्ष्य
आकांक्षा को प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा उनके दादाजी तेज नारायण सिंह से मिली, जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं. उनके दादाजी के अनुभवों और प्रशासनिक सेवा की गरिमा ने आकांक्षा के मन में बचपन से ही देश और समाज की सेवा करने की इच्छा जगा दी थी. अब अपनी इस बड़ी सफलता के बाद, आकांक्षा जल्द ही बिहार के गया में अपनी प्रशासनिक ट्रेनिंग शुरू करने जा रही हैं. एसडीएम के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल है. वह मानती हैं कि प्रशासन में रहकर ही बदलाव की शुरुआत की जा सकती है.
अभी और बाकी है मंजिल
आकांक्षा का यह सफर यहीं रुकने वाला नहीं है. एसडीएम का पद हासिल करना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य अभी बाकी है. आकांक्षा का अगला सपना संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईएएस अधिकारी बनना है, ताकि वह केंद्रीय स्तर पर देश की मुख्यधारा की नीतियों में अपना योगदान दे सकें. उनकी कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो कम संसाधनों या विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत के दम पर दुनिया बदलने का साहस रखते हैं. आकांक्षा सिंह का यह सफर यह सिखाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही दिशा और अटूट विश्वास की जरूरत होती है.