Kanpur News: होटल का खाना खाकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बीमार, हेनरी थॉर्नटन की हालत गंभीर, सामने आई ये बड़ी वजह

Kanpur News: कानपुर में होटल का खाना खाकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बीमार हो गए. सभी के पेट में दिक्कत होने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया. तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन को गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Kanpur News: कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच आयोजित किया गया. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान समेत चार खिलाड़ी कथित तौर पर होटल का खाना खाकर बीमार हो गए. इन सभी खिलाड़ियों के पेट में दिक्कत महसूस हुई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.
हेनरी थॉर्नटन की हालत गंभीर
इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन को गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य तीन खिलाड़ियों को मेडिकल जांच के बाद छुट्टी दे दी गई है. हालांकि, अस्पताल या ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. चार खिलाड़ियों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था. हेनरी थॉर्नटन में गंभीर संक्रमण के लक्षण पाए गए. जिसकी वजह से उन्हें भर्ती करना पड़ा. उन्हें भी हालत बेहतर होने के बाद वापस होटल भेज दिया.
डाइट चार्ट में हुआ बदलाव
इस घटना के बाद टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डाइट चार्ट में बदलाव किया है. इससे टीम की आगामी तैयारियों पर असर पड़ा है, लेकिन खिलाड़ियों की सेहत को प्रबंधन ने सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है. ये सभी खिलाड़ी पहले वनडे में टीम का हिस्सा थे. सूत्रों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया-ए की मेडिकल टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और खिलाड़ियों को स्थानीय भोजन व पानी से सतर्क रहने की सलाह दी है.
