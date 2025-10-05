Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2948577
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur News: होटल का खाना खाकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बीमार, हेनरी थॉर्नटन की हालत गंभीर, सामने आई ये बड़ी वजह

Kanpur News: कानपुर में होटल का खाना खाकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बीमार हो गए. सभी के पेट में दिक्कत होने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया. तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन को गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur News
Kanpur News

Kanpur News: कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच आयोजित किया गया. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान समेत चार खिलाड़ी कथित तौर पर होटल का खाना खाकर बीमार हो गए. इन सभी खिलाड़ियों के पेट में दिक्कत महसूस हुई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

हेनरी थॉर्नटन की हालत गंभीर
इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन को गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य तीन खिलाड़ियों को मेडिकल जांच के बाद छुट्टी दे दी गई है. हालांकि, अस्पताल या ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. चार खिलाड़ियों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था. हेनरी थॉर्नटन में गंभीर संक्रमण के लक्षण पाए गए. जिसकी वजह से उन्हें भर्ती करना पड़ा. उन्हें भी हालत बेहतर होने के बाद वापस होटल भेज दिया.

डाइट चार्ट में हुआ बदलाव 
इस घटना के बाद टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डाइट चार्ट में बदलाव किया है. इससे टीम की आगामी तैयारियों पर असर पड़ा है, लेकिन खिलाड़ियों की सेहत को प्रबंधन ने सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है. ये सभी खिलाड़ी पहले वनडे में टीम का हिस्सा थे. सूत्रों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया-ए की मेडिकल टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और खिलाड़ियों को स्थानीय भोजन व पानी से सतर्क रहने की सलाह दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Lucknow News: अपहरण की रची झूठी कहानी, तो पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा, छानबीन में सामने आई बड़ी साजिश

TAGS

Kanpur NewsIND A vs AUS AODI SeriesAustralian Players Fell Ill

Trending news

UP Encounter
यूपी पुलिस ने तोड़ी बदमाशों की कमर,हरदोई से बरेली तक कई अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन
Kanpur News
Kanpur News:होटल का खाना खाकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बीमार,हेनरी थॉर्नटन की हालत गंभीर
bijnor news
बिजनौर में दबंगों की गुंडागर्दी और पुलिस की लापरवाही बेनकाब! वीडियो ने खोल दी पोल
Lucknow news
अपहरण की रची झूठी कहानी, तो पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा,छानबीन में सामने आई साजिश
Fatehpur News
बारिश बनी जानलेवा! फतेहपुर में ढ़हा कच्चा मकान, परिवार के 5 लोग दबे, एक की मौत
bareilly violence update
मौलाना तौकीर के करीबी का घर सील,फरार उपद्रवियों पर ऐसे नकेल कसेगी पुलिस, पढ़ें अपडेट
Farrukhabad News Today
फर्रुखाबाद कोचिंग सेंटर में कैसे हुआ ब्लास्ट? CM योगी के निर्देश के बाद कमेटी गठित
agra accident
आगरा में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर में जा घुसा तेज रफ्तार कैंटर, 4 की मौत, एक घायल
kaushambi news
ड्रोन की दहशत से नींद गायब! यूपी के इस जिले में रातभर जागकर निगरानी कर रहे ग्रामीण
Hapur News
हापुड़ में दो समुदाय आमने-सामने...जमकर पथराव, एक युवक घायल, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात
;