/एक महीने में उजड़ा पूरा परिवार: कानपुर में पिता का दीपदान कर लौट रहे मां-बेटे को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर ही मौत

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प्रवीण पांडे/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिल्हौर थाना क्षेत्र में सोमवार-मंगलवार की रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नानामऊ के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से टकराकर स्कूटी सवार मां-बेटा सड़क पर गिर पड़े. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को बेरहमी से कुचल दिया. हादसे में मां-बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतक करीब एक महीने पहले दिवंगत हुए अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करके घर वापस लौट रहे थे.
मृतकों की पहचान
सूरज गौतम और उनकी माता राजेश्वरी के रूप में हुई.
भावुक कर देने वाली वजह
करीब एक महीने पहले सूरज के पिता ओमप्रकाश का निधन हुआ था। मां-बेटे उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए गंगा तट पर दीपदान कर घर वापस लौट रहे थे.
हादसे का कारण
ये हादसा बिल्हौर थाना क्षेत्र के नानामऊ के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक मृतक सूरज गौतम अपनी मां राजेश्वरी के साथ अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए दीपदान कर स्कूटी से घर लौट रहे थे. तभी सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से स्कूटी टकरा गई और सड़क पर गिरते ही पीछे से आए अज्ञात वाहन ने दोनों को कुचल दिया.
पुलिसिया कार्रवाई
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बिल्हौर थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फरार अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाल रही है.
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