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एक महीने में उजड़ा पूरा परिवार: कानपुर में पिता का दीपदान कर लौट रहे मां-बेटे को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर ही मौत

Kanpur Accident: कानपुर से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है! बिल्हौर थाना क्षेत्र के नानामऊ के पास हुए एक भीषण हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 08, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:03 AM IST
एक महीने में उजड़ा पूरा परिवार: कानपुर में पिता का दीपदान कर लौट रहे मां-बेटे को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर ही मौत
Image Credit: kanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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