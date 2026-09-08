/एक महीने में उजड़ा पूरा परिवार: कानपुर में पिता का दीपदान कर लौट रहे मां-बेटे को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर ही मौत

प्रवीण पांडे/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिल्हौर थाना क्षेत्र में सोमवार-मंगलवार की रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नानामऊ के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से टकराकर स्कूटी सवार मां-बेटा सड़क पर गिर पड़े. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को बेरहमी से कुचल दिया. हादसे में मां-बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतक करीब एक महीने पहले दिवंगत हुए अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करके घर वापस लौट रहे थे.