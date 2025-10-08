Advertisement
स्कूटी ब्लास्ट से दहला कानपुर का मिश्री बाजार, कई लोग घायल, जानें इससे पहले कब-कब दहला कानपुर, किसने दिया धमाकों को अंजाम

Kanpur Blast Chronolog: कानपुर का मिश्री बाजार इलाका बुधवार को दो स्कूटियों में हुए ब्लास्ट से दहल उठा, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गय. आइये आपको बताते हैं इससे पहले इसी तरह की घटनाओं से कब-कब दहला है कानपुर.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 08, 2025, 11:22 PM IST
KANPUR: उत्तर प्रदेश के कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र का व्यस्तम मिश्री बाजार इलाका बुधवार शाम एक तेज धमाके से गूंज उठा.अचानक हुए इस धमाके से पूरे बाजार में भगदड़ मच गई. दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिये. मरकज मस्जिद के पास हुआ यह धमाका इतना भीषण था कि इससे कई दुकानों और घरों की दीवारों में दरार आ गई. दुकानों की सीलिंग गिर गई. जानकारी के  मुताबिक यह ब्लास्ट मालेगांव पैटर्न पर एक स्कूटी में हुआ. इस धमाके में 8 लोग घायल हो गए, दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. बम स्क्वायड, पुलिस और दूसरी जांच एजेंसी घटना की जांच कर रही हैं. 

मालेगांव में मस्जिद के पास बाइक में हुआ था ब्लास्ट
याद दिला दें कि 30 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में भी कुछ इसी तरह का धमाका हुआ था. मालेगांव में एक मस्जिद के सामने बाइक में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. 

आइये जानते हैं इससे पहले कानपुर में कब-कब इस तरह की घटनाएं हुई. 

अगस्त 2008 : बगाही में ब्लास्ट 
कानपुर के बाबूपुरवा इलाके के बगाही में 24 अगस्त 2008 को ऐसा ही धमाका हुआ था. इस ब्लास्ट में किसी की मौत नहीं हुई थी लेकिन चार लोग घायल हो गए थे. घटना के तुरंत बाद पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं थी.यह धमाका एक कूड़े के ढेर में हुआ था, जिससे एक सूअर की मौत हो गई थी.  

अक्टूबर 2000: आर्यानगर धमाका 
साल 2000 में 14 अगस्त के दिन आर्यनगर में एक के बाद एक दो धमाके हुए थे. इन धमाकों में एक नागरिक और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. जांच में सामने आया था कि यह प्रेशर कूकर ब्लास्ट थे.  इस मामले में गुलजार और आमिर नाम के दो युवकों को पकड़ा गया था लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की आतंकी साजिश के सबूत नहीं मिले. साथ ही इस बात का भी कोई गवाह नहीं मिला कि धमाकों को उन्होंने ही अंजाम दिया था. इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया.

फरवरी 1943 : कानपुर रेलवे स्टेशन धमाका
आजादी से पहले साल फरवरी 1943 में कानपुर के रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ था. इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई थी, और 14 लोग घायल हो गए थे. बताया जाता है कि इस धमाके को क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था. वो इस धमाके के जरिये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते थे. 

ये भी पढ़ें: कानपुर में मस्जिद के पास तेज धमाका, मूलगंज मिश्री बाजार में मची भगदड़, कई लोग घायल

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

Kanpur Blast News in Hindi

