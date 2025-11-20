Advertisement
'हेलो बॉक्स में बम रखा है...'पुलिस को आई अनजान कॉल से मचा हड़कंप, जाकर देखा तो हर कोई रह गया हैरान

Kanpur News: कानपुर पुलिस को एक शख्स की आई कॉल से हड़कंप मच गया. दिल्ली ब्लास्ट के बाद मामले को ऐसी सूचना पर पुलिस फौरन अलर्ट हुई और आर्मी और LIU की टीम के साथ मौके पर पहुंची. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:38 AM IST
kanpur news
Kanpur Bomb Threat News: कैंट पोस्ट ऑफिस के पास बम है...कानपुर पुलिस को एक शख्स की आई कॉल से हड़कंप मच गया. दिल्ली ब्लास्ट के बाद मामले को ऐसी सूचना पर पुलिस फौरन अलर्ट हुई और आर्मी और LIU की टीम के साथ मौके पर पहुंची. जांच में बॉक्स से सिर्फ कागज़, पावर बैंक और बैटरी मिली. कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली और यह सूचना असत्य पाई गई. जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली. पूछताछ में एक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर मिला. फोन पर युवक बोला मैंने बम को डिफ्यूज कर दिया.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बुधवार को कैंट थाने में एक फोन आया और फ़ोन करने वाले ने बोला हेलो पुलिस. कैंट के पोस्ट ऑफिस के पास एक बॉक्स में बम रखा है. मैंने उसे डिफ्यूज कर दिया है. आप मौके पर पहुंचकर जांच कर सकते हैं. बम की सूचना पर मौके पर एसीपी कैंट सहित कई थाने फोर्स के साथ, आर्मी, एलआईयू, बम स्क्वॉयड टीम के साथ मौके पर पहुँची. जहां बॉक्स रखा था, बम स्क्वॉयड टीम ने आसपास का इलाका खाली करा दिया.

बॉक्स में मिली पावर बैंक की बैटरी और सिलिकॉन पेपर
फिर बॉक्स की जांच की. जिसमें कुछ सिलिकॉन पेपर और पावर बैंक की बैटरी मिली. इसके साथ ही एक लेटर मिला. इसमें लिखा था, इंडियन आर्मी के सम्मानित अधिकारियों मैं ऋषभ जायसवाल हूं, मेरा रोल नंबर 2605653 है. मैंने पॉवर बैंक में मौजूद रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर बम को डिएक्टिवेट किया है. कृपया मेरे घर आकर इसकी जांच करें.

एसीपी कैंट क्या बोलीं?
एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे ने बताया कि बुधवार शाम करीब 6 बजे कैंट पुलिस को एक फोन आया. फोन करने वाले ने बताया कि कैंट पोस्ट ऑफिस के पास एक बॉक्स में बम रखा हुआ है. जांच में वहां बम नहीं मिला. बॉक्स में बम जैसी कोई भी वस्तु नहीं मिली. साथ ही बॉक्स के ऊपर हाथ से लिखा हुआ एक कागज मिला. जिस पर हरबंश मोहाल निवासी ऋषभ जायसवाल का नाम, पता और नम्बर लिखा हुआ था. पुलिस की एक टीम उसके घर पर गई तो ऋषभ के परिजनों से पता चला की मानसिक रूप से अस्वस्थ है. जिसका इलाज चल रहा है. पुलिस टीम के साथ ही अन्य जांच एजेंसियों ने आस-पास के लोगों से पूछताछ के साथ हर तरह की जांच पड़ताल में जुट गई हैं. एसीपी ने बताया कि बम की सूचना फर्जी थी.

