गुरु-शिष्य का रिश्ता शर्मसार, कानपुर में 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

Kanpur News: गुरु और शिष्य का रिश्ता पवित्र माना गया है लेकिन कानपुर जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक कोचिंग चलाने वाले टीचर पर अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है. आरोप है कि शिक्षक ने पीड़ित छात्रा का 1 महीने तक शारीरिक शोषण किया. परेशान छात्रा ने गुरुरवार को परिजनों को मामले की जानकारी दी. जिसे सुनकर पीड़िता के घरवाले दंग रह गये. परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है.

छात्रा के साथ टीचर ने किया घिनौना काम

जानकारी के मुताबिक पीड़िता 10वीं की छात्रा है. जो कानपुर के किदवईनगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने जाती थी. आरोप है कि यहां का शिक्षक पीड़िता को धमकी देकर एक महीने तक शोषण करता रहा. परिजनों के मुताबिक 15 वर्षीय नाबालिग किदवईनगर के हाईस्कूल में पढ़ाई करती है. इसी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर देवेंद्र पटेल कोचिंग भी चलाता है. पीड़िता उसकी कोचिंग में पढ़ने जाती थी. गुरुवार को छात्रा ने कोचिंग जाने से मना कर दिया. परिजनों के पूछने पर उसने आपबीती सुनाई.

पीडिता के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता के मुताबिक पिछले महीने आरोपी शिक्षक ने उसे बहला-फुसलाकर कोचिंग में ही दुष्कर्म किया. उसके विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी. साथ ही बात न मानने पर जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी भी दी. धमकी से छात्रा डर गई. आरोपी टीचर उसका शोषण करता रहा. वहीं गुरुवार को जब परिजन कोचिंग पहुंचे तो आरोपी ने छात्रा को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी भी दी. इसके बाद उन्होंने किदवईनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है. छात्रा के पिता के मुताबिक पीड़िता एक महीने से गुमसुम रहती थी. घरवालों से ठीक से बात भी नहीं करती थी. जब पता चला कि बेटी के साथ टीचर ने घिनौना काम किया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. बेटी की आपबीती सुनने के बाद वह आरोपी कोचिंग संचालक के यहां गए. लेकिन आरोपी उनको ही धमकाने लगा. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुटी है.

