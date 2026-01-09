Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3068538
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

गुरु-शिष्य का रिश्ता शर्मसार, कानपुर में 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

Kanpur Crime News: कानपुर जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक कोचिंग चलाने वाले टीचर पर अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है. आरोप है कि शिक्षक ने पीड़ित छात्रा का 1 महीने तक शारीरिक शोषण किया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kanpur news (सांकेतिक फोटो)
kanpur news (सांकेतिक फोटो)

Kanpur News: गुरु और शिष्य का रिश्ता पवित्र माना गया है लेकिन कानपुर जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक कोचिंग चलाने वाले टीचर पर अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है. आरोप है कि शिक्षक ने पीड़ित छात्रा का 1 महीने तक शारीरिक शोषण किया. परेशान छात्रा ने गुरुरवार को परिजनों को मामले की जानकारी दी. जिसे सुनकर पीड़िता के घरवाले दंग रह गये. परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है.

छात्रा के साथ टीचर ने किया घिनौना काम
जानकारी के मुताबिक पीड़िता 10वीं की छात्रा है. जो कानपुर के किदवईनगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने जाती थी. आरोप है कि यहां का शिक्षक पीड़िता को धमकी देकर एक महीने तक शोषण करता रहा. परिजनों के मुताबिक 15 वर्षीय नाबालिग किदवईनगर के हाईस्कूल में पढ़ाई करती है. इसी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर देवेंद्र पटेल कोचिंग भी चलाता है. पीड़िता उसकी कोचिंग में पढ़ने जाती थी. गुरुवार को छात्रा ने कोचिंग जाने से मना कर दिया. परिजनों के पूछने पर उसने आपबीती सुनाई.

पीडिता के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
पीड़िता के मुताबिक पिछले महीने आरोपी शिक्षक ने उसे बहला-फुसलाकर कोचिंग में ही दुष्कर्म किया. उसके विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी.  साथ ही बात न मानने पर जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी भी दी. धमकी से छात्रा डर गई. आरोपी टीचर उसका शोषण करता रहा. वहीं गुरुवार को जब परिजन कोचिंग पहुंचे तो आरोपी ने छात्रा को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी भी दी. इसके बाद उन्होंने किदवईनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी शिक्षक गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है. छात्रा के पिता के मुताबिक पीड़िता एक महीने से गुमसुम रहती थी. घरवालों से ठीक से बात भी नहीं करती थी. जब पता चला कि बेटी के साथ टीचर ने घिनौना काम किया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. बेटी की आपबीती सुनने के बाद वह आरोपी कोचिंग संचालक के यहां गए. लेकिन आरोपी उनको ही धमकाने लगा. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुटी है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Kanpur crime news

Trending news

Mathura News
सुदामा कुटी आश्रम के 100 साल, जानिए शताब्दी महोत्सव में क्या क्या होगा खास?
Kanpur crime news
गुरु-शिष्य का रिश्ता शर्मसार, कानपुर में छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
Lucknow news
यूपी में क्लर्क को बड़ी सौगात, योगी सरकार ने ग्रेड वेतन बढ़ाने को दी हरी झंडी
Farrukhabad news
12 लाख की चमचमाती नई कार... लेकिन AC ने मालिक को रुला दिया! अब हाई वोल्टेज ड्रामा
UP News
पहले मां की बेरहमी से हत्या, फिर बेटी की किडनैपिंग, दलित परिवार से हैवानियत पर बवाल!
balrampur news
बलरामपुर में सपा विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप, पीड़ित महिला ने DM से लगाई गुहार
Haldwani news
इंफ्लुएंसर ज्योति अधिकारी की बढ़ी मुश्किलें, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ब्लॉगर
Lucknow news
लखनऊ में ग्रीन मोबिलिटी को नई उड़ान, अशोक लेलैंड की EV प्लांट का उद्घाटन आज
Justice Manoj Kumar Gupta
कौन हैं न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने?
Aaj ka mausam
पहाड़ से मैदान तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत, बारिश और बर्फबारी को लेकर आया बड़ा अपडेट