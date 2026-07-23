कानपुर कोडीन सीरप खुलासा, 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 32 फर्जी फर्मों से 1.12 करोड़ सीरप की सप्लाई

Kanpur Cough Syrup Scam: उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोडीन कफ सीरप की अवैध तस्करी और फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस और एसआईटी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है. जांच टीम ने इस बहुचर्चित मामले में सरगना विनोद अग्रवाल, उसके सीए बेटे शिवम अग्रवाल और सहयोगी प्रभात खरे समेत मुख्य आरोपियों के खिलाफ 5,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में इस पूरे अवैध कारोबार से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं.