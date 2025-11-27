Kanpur Weather: ठिठुरने के लिए हो जाओ तैयार !कानपुर में रिकॉर्डतोड़ ठंड, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

Kanpur Weather: कानपुर में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है. बुधवार को कानपुर प्रदेश में सबसे सर्द रहा. जहां तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरुवार को भी सुबह से ही आसमान में कोहरा छाया रहा. हालांकि दिन में धूप निकलने के आसार हैं. कानपुर में नवंबर में ही रिकॉर्डतोड़ ठंड पड़ रही है. कानपुर सबसे सर्द वाले जिलों में लगातार टॉप 2 में बना हुआ है. चलिए आइए जानते हैं कानपुर के मौसम को लेकर क्या ताजा अपडेट है.

कानपुर का तापमान

कानपुर में मंगलवार का अधिकतम तापमान 25. डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया. इसमें 1.8 डिग्री की कमी देखने को मिली. वहीं न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसमें 4.1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 94 फीसदी और सापेक्षिक न्यूनतम आर्द्रता 38 फीसदी रिकॉर्ड की गई. 1.4 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में हवाएं चलीं.

कानपुर में अगले दो दिन कैसा मौसम

कानपुर में चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के मौसम विशेषज्ञ एसएन पांडे के मुताबिक कानपुर मंडल में अगले कुछ दिनों में धुंध के साथ धूप में थोड़ी नरमी रहने की संभावना है. उत्तर पश्चिमी हवाएं की फिर से निरंतरता कायम होने से फिर से कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज हो सकती है. प्रदूषण और शाम और सुबह धुंध भी नमी के कारण बनी रहेगी.

यूपी का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं के प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा और तापमान तेजी से गिर सकता है। इसका प्रभाव दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में महसूस किया जा सकता है.

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यह चक्रवात दक्षिण एवं तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं, भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है. प्रभावित राज्यों में ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र शामिल है.

