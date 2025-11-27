Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3019804
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur Weather: ठिठुरने के लिए हो जाओ तैयार !कानपुर में रिकॉर्डतोड़ ठंड, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

Kanpur Weather: कानपुर में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है. बुधवार को कानपुर प्रदेश में सबसे सर्द रहा. जहां तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चलिए आइए जानते हैं कानपुर के मौसम को लेकर क्या ताजा अपडेट है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kanpur news
kanpur news

Kanpur Weather: कानपुर में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है. बुधवार को कानपुर प्रदेश में सबसे सर्द रहा. जहां तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरुवार को भी सुबह से ही आसमान में कोहरा छाया रहा. हालांकि दिन में धूप निकलने के आसार हैं. कानपुर में नवंबर में ही रिकॉर्डतोड़ ठंड पड़ रही है. कानपुर सबसे सर्द वाले जिलों में लगातार टॉप 2 में बना हुआ है. चलिए आइए जानते हैं कानपुर के मौसम को लेकर क्या ताजा अपडेट है.

कानपुर का तापमान
कानपुर में मंगलवार का अधिकतम तापमान 25. डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया. इसमें 1.8 डिग्री की कमी देखने को मिली. वहीं न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसमें 4.1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 94 फीसदी और सापेक्षिक न्यूनतम आर्द्रता 38 फीसदी रिकॉर्ड की गई. 1.4 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में हवाएं चलीं.

कानपुर में अगले दो दिन कैसा मौसम
कानपुर में चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के मौसम विशेषज्ञ एसएन पांडे के मुताबिक कानपुर मंडल में अगले कुछ दिनों में धुंध के साथ धूप में थोड़ी नरमी रहने की संभावना है. उत्तर पश्चिमी हवाएं  की फिर से निरंतरता कायम होने से फिर से कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज हो सकती है. प्रदूषण और शाम और सुबह धुंध भी नमी के कारण बनी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं के प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा और तापमान तेजी से गिर सकता है। इसका प्रभाव दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में महसूस किया जा सकता है.

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यह चक्रवात दक्षिण एवं तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं, भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है. प्रभावित राज्यों में ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र शामिल है.

Gorakhpur Weather Update:पूर्वी यूपी में ठंड के टॉर्चर के लिए हो जाएं तैयार! देवरिया से वाराणसी तक कोहरे से ढके रहेंगे; ये है मौसम का नया अलर्ट

 

TAGS

Kanpur Weather

Trending news

Kanpur Weather
ठिठुरने के लिए हो जाओ तैयार !कानपुर में रिकॉर्डतोड़ ठंड, जानिए मौसम का ताजा अपडेट
Amritsar Garib Rath Express
गोंडा रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, 6 से ज्यादा ट्रेनें रुकी; यात्रियों का जमावड़ा
Neha Singh Rathore
कहां लापता हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर? यूपी के दो राज्यों की पुलिस कर रही तलाश
Car Accident in Jaunpur
Jaunpur में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी कार खाई में गिरी, 3 की मौत और 6 घायल
gorakhpur bike theft case
महिला निगरानी करती रही, दो लड़कियां आई और बाइक का हैंडल खोला; फिर लेकर हो गई फुर्र
gorakhpur rain alert
पूर्वी UP में ठंड के टॉर्चर के लिए हो जाएं तैयार! कोहरे से ढके रहेंगे ये जिले
Uttarakhand Cold Wave Alert
टिहरी से मुक्तेश्वर तक तेजी से लुढ़का पारा, गंगोत्री में नदी-झरने जमकर हुए बर्फ
UP Rain Alert
UP में बर्फीली हवाओं का टॉर्चर! इन जिलों में जमकर पड़ रहा कोहरा, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
UP BJP
UP BJP जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान, मेरठ-हापुड़ से लेकर कौशांबी तक देखें लिस्ट
prayagraj news
551 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई...यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने लगाई लंबी छलांग