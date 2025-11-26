Advertisement
Kanpur Weather: बर्फीली हवाओं का अटैक! पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, जानिए कानपुर में कैसा रहेगा मौसम

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:15 PM IST
Kanpur Weather Update
Kanpur Weather Update

Kanpur Weather: कानपुर में सर्दी का सितम बढ़ा हुआ है. कानपुर प्रदेश में फिर सबसे सर्द रहा. जबकि दूसरे नंबर पर बाराबंकी रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया. बुधवार सुबह आसमान में कोहरा छाया रहा. हालांकि दिन में धूप खिली रहेगी. कानपुर में नवंबर के महीने में ही रिकॉर्डतोड़ ठंड देखने को मिली है. कानपुर सबसे सर्द वाले जिलों में लगातार टॉप 2 में बना हुआ है. हालांकि अब इससे कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है.

कानपुर का तापमान
कानपुर में मंगलवार का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया. इसमें 1.3 डिग्री की कमी देखने को मिली. वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसमें 2.4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 95 फीसदी और सापेक्षिक न्यूनतम आर्द्रता 39 फीसदी रिकॉर्ड की गई. 0.9 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में हवाएं चलीं. पिछले 24 घंटे में कानपुर का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस, बाराबंकी में 7.5 डिग्री और अलीगढ़ में 7.6 डिग्री दर्ज किया गया.

 

कानपुर में अगले दो दिन कैसा मौसम
भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो दिनों में आसमान ऊँचे बादलों के साथ धुंध का असर देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही धूप में थोड़ी नरमी रहने की संभावना है. उत्तर पश्चिमी हवाओं की फिर से निरंतरता कायम होने से फिर से कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज हो सकती है. प्रदूषण और शाम और सुबह धुंध भी नमी के कारण बनी रहेगी.

यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज बीते कुछ दिनों में बदला है. रात के समय तापमान लुढ़का है और ठंड बढ़ी है. पश्चिमी हवाओं के चलते धूप का असर कम हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मौसम में अगले कुछ दिनों तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है. जिससे सुबह और शाम ठंड बनी रहेगी. दिन में धूप निकलेगी. सुबह हल्के कोहरे का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने लोगों से खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों से सावधानी बरतने की अपील की है.

 

 

