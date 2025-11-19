गच्चा देकर शादी करने जा रहा था कॉन्स्टेबल, तभी पुलिस संग प्रेमिका ने बोला धावा, देखते ही मची भगदड़

कानपुर/प्रवीण पांडेय: कानपुर में एक कॉन्स्टेबल ने LLB छात्रा से पहले दोस्ती की फिर दोनों में प्यार हो गया. इसके बाद सिपाही ने साथ जीने मरने की कसमें खाई .शादी का वादा किया फिर छात्रा के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया और शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया. वहीं सिपाही ने प्रेमिका छात्रा को धोखा देकर मंगलवार को दूसरी कानपुर के चकेरी में नीलांश गेस्ट हाउस में शादी कर रहा था. तभी प्रेमिका को शादी का पता चलते ही पुलिस फोर्स के साथ गेस्ट हाउस पहुंच गई. पुलिस और प्रेमिका को आता देख सिपाही अपनी होने वाली पत्नी के साथ भाग गया.

फेसबुक से हुई दोस्ती फिर अफेयर

कानपुर देहात में रहने वाली गर्लफ्रेंड ने बताया यूपी पुलिस का कॉन्स्टेबल सचिन यादव कानपुर देहात के माझापुरवा सरसी थाना क्षेत्र रूरा में रहता है. अक्टूबर 2024 में मेरी उससे फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी. इसके बाद हम दोनों के बीच फेसबुक पर चैटिंग और फिर मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान हुआ. इसके बाद हमारे बीच दोस्ती और फिर अफेयर हो गया. इसके बाद सचिन शादी का झांसा देकर करीब 6 महीने तक मेरे साथ रिलेशन में रहा. दौरान उसने कई बार हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाएं. फिर शादी करने की बात से मुकर गया.

आरोपी हुआ फरार

इसके बाद मैंने कॉन्स्टेबल सचिन के खिलाफ अकबरपुर थाने में 14 मई, 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. प्रेमिका ने बताया इसके बाद से सचिन फरार हो गया था. कोर्ट ने 2 दिन पहले ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था. मंगलवार को मुझे पता चला कि चकेरी के एक गेस्ट हाउस में सचिन शादी करने जा रहा है. इस पर मैं अकबरपुर थाने की पुलिस के साथ वहां पहुंची. लेकिन इससे पहले ही वह वहां से भाग निकला.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले एसीपी चकेरी

पुलिस फोर्स देखकर रिश्तेदार भी वहां से निकल गए. पुलिस ने कई घंटे तक जांच-पड़ताल की, लेकिन कॉन्स्टेबल सचिन नहीं मिला. कई घंटे जांच-पड़ताल के बाद गेस्ट हाउस पर पुलिस तैनात कर दी गई. इसके साथ ही गर्लफ्रेंड भी देर शाम तक पुलिस के साथ गेस्ट हाउस में डटी रही. ACP चकेरी अभिषेक पांडेय ने बताया कॉन्स्टेबल सचिन अपनी गर्लफ्रेंड को शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने समेत अन्य गंभीर धाराओं में अकबरपुर थाने से फरार चल रहा है. फरार कॉन्स्टेबल की शादी की सूचना मिलने पर कानपुर देहात की पुलिस कॉन्स्टेबल की तलाश में आई थी.