कानपुर में शराब की महफिल में खूनी खेल, दोस्तों ने दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला; बचाने आए भाई और साथी घायल

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Kanpur Murder Case/ प्रवीण पांडेय: कानपुर जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां बनियापुरवा इलाके में देर शाम शराब के नशे में हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली. इस खूनी संघर्ष में ईंट-पत्थरों से हमला कर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि उसे बचाने आए उसके भाई और साथी को आरोपियों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
मामूली बहस खूनी संघर्ष में बदल गई अचानक
दरअसल, नवाबगंज थाना क्षेत्र के भोपालपुरवा का रहने वाला 28 वर्षीय विशाल निषाद खेती और बागवानी का काम करता था. विशाल के भाई अमित ने बताया कि रविवार शाम करीब बनियापुरवा निवासी विसल्ली, सनी,आकाश, रवि आशीष और गोविंद विशाल को घर से अपने साथ ले गए थे. धनऊपुरवा गांव में शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ. हालांकि, तब लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें शांत करा दिया था.
दोस्तों ने शराब पार्टी में युवक की हत्या की
विवाद का मुख्य कारण शराब के नशे में एक-दूसरे पर की गई छींटाकशी बताई जा रही है. गांव लौटते समय गंगा बैराज-बिट्ठूर हाईवे के पास फिर से कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई. आरोपियों ने विशाल पर ईंट-पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आए भाई पुनीत और उसके साथी राहुल को भी आरोपियों ने बुरी तरह पीटकर मरणासन्न कर दिया.
पांच संदिग्ध हिरासत में, आरोपियों की तलाश जारी
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को हैलट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने विशाल को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव और एडीसीपी डॉ. अर्चना सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. डीसीपी सेंट्रल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस ने फिलहाल पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.