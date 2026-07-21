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कानपुर में शराब की महफिल में खूनी खेल, दोस्तों ने दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला; बचाने आए भाई और साथी घायल

Kanpur Murder Case: कानपुर में शराब पार्टी में हुई मामूली बहस ने हत्या का रूप ले लिया. यहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के बनियापुरवा इलाके में शराब के नशे में हुए विवाद में दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं उसे बचाने आए उसके भाई और साथी को भी आरोपियों ने बुरी तरह पीटा. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हैं. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 21, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:50 AM IST
कानपुर में शराब की महफिल में खूनी खेल, दोस्तों ने दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला; बचाने आए भाई और साथी घायल
Image Credit: Kanpur Murder CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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