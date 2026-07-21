कानपुर में शराब की महफिल में खूनी खेल, दोस्तों ने दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला; बचाने आए भाई और साथी घायल

पांच संदिग्ध हिरासत में, आरोपियों की तलाश जारी

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को हैलट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने विशाल को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव और एडीसीपी डॉ. अर्चना सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. डीसीपी सेंट्रल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस ने फिलहाल पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.