CBI अफसर बनकर अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल..कानपुर में दबोचे गए शातिर ठग, चौंकाने वाला खुलासा

Kanpur News: कानपुर जिले में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लोगों को फोन पर डराने और अश्लील वीडियो देखने के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले शातिर ठगों के गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Dec 19, 2025
कानपुर/प्रवीण पांडे: यूपी के कानपुर जिले में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लोगों को फोन पर डराने और अश्लील वीडियो देखने के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले शातिर ठगों के गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.जांच में सामने आया है कि यह पूरा ठगी नेटवर्क कानपुर देहात के जंगलों और खेतों में बैठकर संचालित किया जा रहा था. वर्ष 2023 से देशभर के तममा लोगों को निशाना बनाया जा रहा था.

ऐसे चंगुल में फंसाते
पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को क्राइम ब्रांच या पुलिस अधिकारी बताकर कॉल करते थे. फोन पर कहा जाता था कि गूगल क्रोम से सूचना मिली है कि संबंधित व्यक्ति ने अश्लील वीडियो देखे हैं, जिस पर कार्रवाई तय है. डर पैदा करने के लिए एक आरोपी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाता था, जबकि दूसरा कॉल के दौरान पुलिस सायरन बजाकर बात को विश्वसनीय बनाता था.

बदनामी के डर से ट्रांसफर कर देते पैसा
ठगों की इस चाल में फंसकर अधिकतर लोग बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते थे और पैसे ट्रांसफर कर देते थे. इसी तरह श्रावस्ती निवासी एक व्यक्ति से 45 हजार रुपये की ठगी की गई। पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर क्राइम टीम ने जांच शुरू की.

जांच में खुलासा, क्या बोली पुलिस?
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अलग-अलग राज्यों में कॉल कर रहे थे और झारखंड के जामताड़ा मॉडल की तर्ज पर सुनियोजित तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे थे। रुपये बैंक खातों, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड के जरिए ट्रांसफर कराए जाते थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के किसी भी कॉल से घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.

बुलंदशहर में व्यापारी के घर फर्जी सीबीआई रेड
बुलंदशहर जिले में सीबीआई की फर्जी रेड से सनसनी फैल गई. बदमाश फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर बिल्डिंग मैटेरियल व्यापारी के घर घुस गए. फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर खुद को सीबीआई अफसर बताकर वारदात को अंजाम दिया. बदमाश व्यापारी के घर से करीब 5 लाख रुपये की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए. बदमाशों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही. बदमाशों ने परिवार के मोबाइल फोन जब्त कर एक कमरे में  बंद कर दिया.

मचा हड़कंप
फिल्मी अंदाज़ में लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जानकारी मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए. पीड़ित परिवार से पूछताछ की जा रही. इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस टीमें जुटी हैं. घटना अनूपशहर क्षेत्र के मोहल्ला पोखर की बताई जा रही है.

