वंदे भारत के बाद अब ट्रेन की बोगी फ्रेम की पहली खेप रवाना, यूपी की इस कंपनी को मिला है बड़ा ऑर्डर

Kanpur News: उत्तर प्रदेश की एक कंपनी को ट्रेन की 940 बोगी फ्रेम बनाने का ऑर्डर मिला है. जिसकी पहली खेप शनिवार को रवाना कर दी गई है. इनका इस्तेमाल राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के कोच बनाने में होगा. जानिए आखिर किस कंपनी को ये बड़ा ऑर्डर मिला है? 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:59 PM IST
Kanpur News
Kanpur News

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली बार लिंक हॉफमैन बुश (LHB) के असेंबल बोगी फ्रेम बने हैं. शनिवार को दादा नगर स्थित वेद सेसोमैकेनिका ने 40 बोगी फ्रेम की पहली खेप रवाना कर दिया है. ये खेप चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) गई है. इस कंपनी को 940 बोगी फ्रेम का ऑर्डर दिया गया है.

हर कोच में दो बोगी फ्रेम 
हर महीने ये कंपनी 40 बोगी फ्रेम भेजने वाली है. इनसे राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के कोच बनेंगे. आपको बता दें, कानपुर का वेद सेसोमैकेनिका कंपनी ट्रेनों के बोगी फ्रेम बनाने के लिए मशहूर है. इसी कंपनी में बनी बोगी फ्रेम वंदे भारत ट्रेनों के कोच में लगाए गए थे. ट्रेन के हर कोच में दो बोगी फ्रेम लगते हैं. जबकि, वंदे भारत में मोटराइज्ड बोगी फ्रेम लगते हैं.

राजधानी और शताब्दी का इंजन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर कोच के नीचे एक मोटराइज्ड बोगी फ्रेम होता है. साथ ही दूसरा ट्रेलर बोगी फ्रेम होता है. अब अगर राजधानी और शताब्दी की बात करें तो इन दोनों ट्रेनों में खुद आगे इंजन होता है, इसलिए इनमें असेंबल्ड बोगी फ्रेम लगते हैं. इनमें मोटर नहीं लगती. अभी इन दोनों के साथ ही मेमू ट्रेन के मोटराइज्ड बोगी फ्रेम ये कंपनी बना रही है.

कितना मिला कंपनी को ऑर्डर?
हाल ही में आइसीएफ चेन्नई की टीम असेंबल्ड बोगी फ्रेम के निर्माण कार्य को देखने के लिए यहां निरीक्षण करने आई थी. जैसे ही इस टीम ने ओके किया, वैसे ही यहां से पहली खेप रवाना कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, एलएचबी कोच के 940 असेंबल्ड बोगी फ्रेम भेजा जाएगा. वहीं, वंदे भारत का 1,064 मोटराइज्ड बोगी फ्रेम का ऑर्डर मिला हुआ है. जिसमें से 670 बोगी फ्रेम की सप्लाई अभी होने वाली है.

जानें क्या है एलएचबी कोच?
इन दोनों के बोगी फ्रेम चेन्नई जाएगी. जबकि, मेमू के 84 बोगी फ्रेम के आर्डर में 24 की सप्लाई हो गई है और 60 की सप्लाई होने वाली है. इन्हें रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री भेजा जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एलएचबी कोच स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. ये कोच किसी भी हादसे में एक-दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते. जिससे हादसे के बाद भी भयंकर मंजर देखने को नहीं मिलता. 

train bogie frame orderLHB bogie frame manufacturingVande Bharat ExpressKanpur News

