Zee UP-Uttarakhandकानपुर

खड़ी फसल पर चला बुलडोजर, 25 बीघा गेहूं-लाही हुई तबाह; कानपुर देहात में जमीन विवाद ने मचाया बवाल

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रशासन ने करीब 25 बीघा जमीन पर खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में तनाव का माहौल बन गया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:18 PM IST
Kanpur Dehat administration
Kanpur Dehat News: कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के दुआरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रशासन ने करीब 25 बीघा जमीन पर खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाकर बर्बाद कर दिया. जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई ग्राम प्रधान रेखा सिंह की शिकायत पर की गई. नायब तहसीलदार विक्रम के नेतृत्व में राजस्व की टीम ने तीन थानों (गजनेर, अकबरपुर और रनियां) की पुलिस बल की मौजूदगी में कई जेसीबी और ट्रैक्टरों की मदद से करीब 25 बीघा जमीन पर बोई गई गेहूं और लाही की फसल को नष्ट कर दिया. घटना शुक्रवार की बताई जा रही है.

गाटा संख्या 154 का मामला

इस घटना पर प्रधान पति शिशुपाल सिंह ने बताया कि दुआरी ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 154 पर गांव के ही छोटू शुक्ला, गोपाल शुक्ला और घनश्याम नामक व्यक्तियों ने करीब 20-25 वर्षों से कब्जा कर रखा था. इसी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई है. नायब तहसीलदार विक्रम ने बताया कि दुआरी ग्राम पंचायत में गाटा संख्या 154 राजस्व अभिलेखों में ऊसर बंजर भूमि दर्ज है. ग्राम पंचायत की इस जमीन पर काफी समय से अवैध कब्जा था. उन्होंने पुष्टि करने के बाद लगभग 25 बीघा जमीन को सफलतापूर्वक कब्जा मुक्त करा लिया है.

दूसरे पक्ष का दावा

वहीं पीड़ित किसान गोपाल शुक्ला ने प्रशासन पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर यह कार्रवाई की गई है, वह उनकी पुश्तैनी जमीन है और कई पीढ़ियों से इस पर खेती होती आई है. गोपाल शुक्ला ने बताया कि प्रशासन की ओर से जिस जमीन को ग्राम पंचायत की बताया जा रहा है, वह कॉपरेटिव सोसायटी की है. उन्होंने बताया कि साल 1962 में राजा साहब, सपई ने करीब 600 बीघा जमीन इकट्ठा करके एक कॉपरेटिव सोसायटी का गठन किया था, जिसमें उनके दादा भी सदस्य थे. हालांकि, वर्ष 1980 में दादा ने खुद को समिति से अलग कर लिया और अपनी जमीन भी अलग कर ली थी. 

कोर्ट में मामला लंबित है- पीड़ित किसान
इस दौरान राजस्व विभाग ने अभिलेखों में गलत गाटा संख्या (27) दर्ज कर दी थी. इसको लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं गाटा संख्या 154 का मामला भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. राजा साहब के वंशज मोनू राजा ने हाईकोर्ट में ग्राम पंचायत के खिलाफ मुकदमा कर रखा है. पीड़ित गोपाल शुक्ला का कहना है कि कोर्ट में लंबित मामले वाली जमीन पर इस तरह की कार्रवाई अनुचित है.

गोपाल शुक्ला ने आगे बताया कि जिस जमीन पर खड़ी फसल को बर्बाद किया गया है, उस पर उनकी कई पीढ़ियों से खेती-बाड़ी होती रही है. अपने पूर्वजों की भांति वह भी उसी जमीन पर खेती करते रहे हैं. इस जमीन पर खेती करने के लिए उन्होंने सरकारी अनुदान से ट्यूबवेल भी लगवाया हुआ है. जिसमें बिजली का कनेक्शन भी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर से उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दी गई और ना ही फसल काटने की मोहलत मिली.

प्रशासन से कुछ बड़े सवाल
अगर दूसरे पक्ष ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था तो उस जमीन के अभिलेखों पर उन्हें सरकारी अनुदान से ट्यूबवेल लगाने की सुविधा कैसे मिली? अगर जमीन पर कब्जा अवैध था तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला? क्या उस वक्त अभिलेखों की जांच नहीं की गई थी?  अगर मामला कोर्ट में लंबित है तो प्रशासन ने उस जमीन पर कब्जे को अवैध कैसे ठहरा दिया?  खड़ी फसल को नष्ट कराने से पहले कोई नोटिस दी गई थी? 

और पढे़ं: नाबालिग साली के प्यार में हैवान बना जीजा, दिल्ली ले जाकर रचाई शादी… फिर ईंट से कुचलकर कर दी हत्या!
 

 

Kanpur Dehat News

