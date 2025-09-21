Kanpur News:शिक्षा का मंदिर बना अय्याशी का अड्डा! बार-बालाओं ने खूब लगाए ठुमके, वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Kanpur News:शिक्षा का मंदिर बना अय्याशी का अड्डा! बार-बालाओं ने खूब लगाए ठुमके, वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Kanpur Viral News: कानपुर देहात में शिक्षा का मंदिर अय्याशी का अड्डा बना दिया गया है. यहां जिस स्कूल में दिन में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसी स्कूल में प्रधान पति समेत गांव वालों ने बार बालाओं के साथ जबरदस्त ठुमके लगाए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:49 AM IST
Kanpur News
Kanpur News

Kanpur Viral News: कानपुर देहात का एक स्कूल सुर्खियों में है. जिले के एक स्कूल में बार-बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे शिक्षा के मंदिर में रात भर अश्लीलता परोसी गई. यह मामला भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के क्यूटरा बांगर गांव का है.

शिक्षा के मंदिर में अश्लील डांस
जिले के जिस स्कूल में दिन में मासूम पढ़ने जाते हैं, उसी शिक्षा के मंदिर में अभिभावकों के साथ प्रधान पति समेत गांव वालों ने बार-बालाओं संग खूब डांस किया. बताया जा रहा है कि स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में आधा दर्जन बार बालाएं बुलाई गई थी. तभी स्कूल में उन्होंने जोरदार ठुमके लगाए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
शिक्षा के मंदिर में रात के अंधेरे में अश्लीलता का तड़का लगा. इस कार्यक्रम में प्रधान पति समेत गांव वालों ने स्कूल में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए. इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. 

यह भी पढ़ें: Kanpur Video: शिक्षा के मंदिर में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके, अश्लीलता का वीडियो देख हर कोई हैरान!

Bar Bala DanceKanpur SchoolKanpur Newskanpur Viral News

