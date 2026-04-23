मरीजों के हक पर डाका! कानपुर देहात में 102-108 एम्बुलेंस का फर्जी खेल, एक नंबर से 42 कॉल ने खोली पोल

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में सरकारी एम्बुलेंस सेवा की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं में फर्जी ट्रिप का चौंकाने वाला खेल सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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Kanpur Dehat News/आलोक कुमार: कानपुर देहात से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की साख को हिला कर रख दिया है. 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं में फर्जी ट्रिप का बड़ा खेल उजागर हुआ है एक ऐसा खेल, जिसमें सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर सरकारी संसाधनों का खुला दुरुपयोग किया गया.
मामला तब सामने आया जब इसकी शिकायत सीधे जिलाधिकारी तक पहुंची. शिकायत की गंभीरता को समझते हुए डीएम ने बिना देरी किए जांच के आदेश दिए. उपजिलाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त टीम बनाई गई, जिसने पूरे जिले में एम्बुलेंस सेवाओं की पड़ताल शुरू की.
जांच में जो खुलासे हुए, वे चौंकाने वाले थे. एक ही मोबाइल नंबर से महज एक महीने में 42 बार एम्बुलेंस बुलाने का रिकॉर्ड मिला, जो सामान्य नहीं बल्कि बेहद संदिग्ध था. इतना ही नहीं, कई मामलों में बिना मरीज के ही एम्बुलेंस को दौड़ाया गया और कागजों में फर्जी ट्रिप दर्ज कर दी गईं.
यह सिर्फ कागजी गड़बड़ी नहीं, बल्कि उन मरीजों के साथ अन्याय है जिन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती. जब सिस्टम में ही सेंध लग जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी आम आदमी को होता है, जो भरोसे के साथ इन सेवाओं पर निर्भर रहता है. जांच रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि कुछ कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे थे. नतीजा सरकारी धन की बर्बादी और जरूरतमंदों की जिंदगी से खिलवाड़.
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सीएमओ डॉ. ए.के. सिंह ने भी दो टूक कहा है कि ऐसी अनियमितताओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय है. अब सवाल यह है,क्या इस कार्रवाई के बाद सिस्टम सुधरेगा, या फिर यह खेल किसी और जिले में नए तरीके से जारी रहेगा?
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