पब्लिक को बवाल करने दो,पुलिस मत पहुंचाना ... कानपुर देहात के CO का 'पुलिसिया ज्ञान' वायरल

आलोक कुमार/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक पुलिस अधिकारी का कथित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में सदर क्षेत्र के सीओ संजय सिंह पीस कमेटी की बैठक के दौरान पुलिसकर्मियों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है.

सीओ संजय सिंह ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में सीओ संजय सिंह कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से कहते सुनाई दे रहे हैं कि “पब्लिक को बवाल करने दो, पुलिस मत पहुंचाना.” इसके साथ ही वह यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि “लोगों को जो करना है करने दो, दूर खड़े होकर देखते रहो, तभी सुधरेंगे.” वीडियो में कही गई इन बातों को लेकर लोगों के बीच नाराजगी और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे हैं.

वीडियो से पुलिस के रवैये पर उठे सवाल

आम तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी विवाद और हिंसा को रोकने की मानी जाती है, लेकिन वायरल वीडियो में कथित तौर पर दिए गए संदेश को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि यदि पुलिस मौके पर नहीं पहुंचेगी तो कानून व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी.

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कोई परेशानी आएगी तो बचा लेंगे- सीओ संजय सिंह

वीडियो में सीओ पुलिसकर्मियों को यह भरोसा देते भी दिखाई देते हैं कि यदि कोई परेशानी आएगी तो “हम बचा लेंगे.” इतना ही नहीं, उन्होंने कथित तौर पर एक पुराने अमूल वाहन चालक मारपीट मामले का भी जिक्र किया. वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि “पहले जांच में बचाया था, आगे भी बचा लेंगे.” इस बयान के बाद पुलिस अधिकारियों पर संरक्षण देने जैसी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं.

वायरल वीडियो ने पकड़ा तूल

वायरल वीडियो के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग इसे बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि ऐसे बयान पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और जनता के भरोसे पर असर डालते हैं.

वीडियो किस संदर्भ में, पता नहीं

हालांकि अब तक पुलिस विभाग की ओर से इस वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यह भी साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और बयान किस परिस्थिति में दिया गया था. बावजूद इसके, वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय हलकों में हलचल तेज हो गई है और लोग अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

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