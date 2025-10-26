Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2975830
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur Dehat News: गौरव हत्याकांड खुलासा: दिवाली की रात कानपुर में दोस्तों ने ही बरसाईं थीं गोलियां, दो गिरफ्तार

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में दिवाली की रात गौरव अवस्थी की चार गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने पुराने साथी गगन समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. हत्या की वजह रंजिश, जलन और अपमान बताई गई है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 26, 2025, 11:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur Dehat News: गौरव हत्याकांड खुलासा: दिवाली की रात कानपुर में दोस्तों ने ही बरसाईं थीं गोलियां, दो गिरफ्तार

कानपुर देहात न्यूज : उत्तर प्रदेश के कानपुर  में दिवाली की रात हुए गौरव अवस्थी हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. गौरव अवस्थी की चार गोलियां मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि गौरव की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसके ही पुराने साथी ने की थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है.

आसनाई का शक, जलन और अपमान बनी खून की वजह
पुलिस की जांच में जो बातें सामने आईं, वे चौंकाने वाली हैं. गौरव अवस्थी और मुख्य आरोपी गगन एक साथ काम करते थे और पुराने परिचित थे. लेकिन गौरव द्वारा गगन को नौकरी से निकलवा देना, उसकी सफलता से जलन और एक दिन आपसी झगड़े के दौरान पेट पर मारी गई लात  यही तीन वजहें इस खौफनाक हत्या की जड़ बनीं. गगन ने अपमान और ईर्ष्या के कारण गौरव की हत्या की योजना बनाई और दिवाली की रात अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

दिवाली की रात दहली तरौंदा, गोलियों की आवाज से मचा हड़कंप
दिवाली की रात जब चारों ओर दीपक जल रहे थे, तभी तरौंदा गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा. गगन ने गौरव को बातों में उलझाया और फिर चार गोलियां दाग दीं. गोली लगने से गौरव मौके पर ही गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. गौरव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की तेजी से खुला हत्याकांड का राज़
घटना के बाद पुलिस ने फौरन जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर गगन और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या के पीछे निजी रंजिश और जलन मुख्य कारण रही। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

गांव में सन्नाटा, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से राहत
तरौंदा गांव में दिवाली की रात की इस वारदात ने लोगों को झकझोर दिया. घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है, हालांकि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई और हत्याकांड का खुलासा होने से लोगों ने राहत की सांस ली है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें : Meerut News: संगीत सोम का बवाली बयान बोले, बुर्के की आड़ में पनप रहा आतंकवाद-फर्जीवाड़ा, EC से कहा-चेहरा दिखाकर वोटिंग हो!
 

TAGS

Kanpur Dehat News

Trending news

Kanpur Dehat News
गौरव हत्याकांड खुलासा: दिवाली की रात कानपुर में दोस्तों ने ही बरसाईं थीं गोलियां
former Bjp mla sangeet som News
BJP नेता संगीत सोम का बवाली बयान बोले, बुर्के की आड़ में पनप रहा आतंकवाद-फर्जीवाड़ा
Maharajganj News
छठ महापर्व पर यूपी सरकार अलर्ट मोड में, नेपाल सीमा पर कड़ी सुरक्षा
Sambhal news
संभल हिंसा मास्टरमाइंड साटा के मकान पर नोटिस चस्पा,2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी जब्त
Aligarh Muslim University
AMU के होस्टल के कमरे में लटका मिला छात्रा का शव, मुरादाबाद की रहने वाली थी युवती
Kanpur
20 मिनट हवा में चक्कर लगाता रहा विमान, लैंडिंग के बाद लॉक हुए दरवाजे, मची अफरातफरी
President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू ने किया यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन, सीएम योगी-राजनाथ सिंह मौजूद
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड के कई जिलों में बादल फाड़ बरसात! बर्फबारी बढ़ाएगी ठंडी, दिखेगा बड़ा बदलाव
azam khan
जो बीत गई, सो बात गई....आजम खान बोले-अब बस लोगों की सेवा करना चाहता हूं
Kanpur News
कानपुर में मोबिल ऑयल फैक्‍ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें