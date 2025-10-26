Kanpur Dehat News: गौरव हत्याकांड खुलासा: दिवाली की रात कानपुर में दोस्तों ने ही बरसाईं थीं गोलियां, दो गिरफ्तार

कानपुर देहात न्यूज : उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवाली की रात हुए गौरव अवस्थी हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. गौरव अवस्थी की चार गोलियां मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि गौरव की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसके ही पुराने साथी ने की थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है.

आसनाई का शक, जलन और अपमान बनी खून की वजह

पुलिस की जांच में जो बातें सामने आईं, वे चौंकाने वाली हैं. गौरव अवस्थी और मुख्य आरोपी गगन एक साथ काम करते थे और पुराने परिचित थे. लेकिन गौरव द्वारा गगन को नौकरी से निकलवा देना, उसकी सफलता से जलन और एक दिन आपसी झगड़े के दौरान पेट पर मारी गई लात यही तीन वजहें इस खौफनाक हत्या की जड़ बनीं. गगन ने अपमान और ईर्ष्या के कारण गौरव की हत्या की योजना बनाई और दिवाली की रात अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

दिवाली की रात दहली तरौंदा, गोलियों की आवाज से मचा हड़कंप

दिवाली की रात जब चारों ओर दीपक जल रहे थे, तभी तरौंदा गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा. गगन ने गौरव को बातों में उलझाया और फिर चार गोलियां दाग दीं. गोली लगने से गौरव मौके पर ही गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. गौरव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की तेजी से खुला हत्याकांड का राज़

घटना के बाद पुलिस ने फौरन जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर गगन और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या के पीछे निजी रंजिश और जलन मुख्य कारण रही। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

गांव में सन्नाटा, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से राहत

तरौंदा गांव में दिवाली की रात की इस वारदात ने लोगों को झकझोर दिया. घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है, हालांकि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई और हत्याकांड का खुलासा होने से लोगों ने राहत की सांस ली है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.

