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अस्पताल में पैदा ही नहीं हुए, फिर भी बन गए बर्थ सर्टिफिकेट! कानपुर देहात की सीएचसी में बड़ा खेल!

kanpur Dehat News: कानपुर देहात के झींझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा खेल सामने आया है. आरोप है कि जिनका अस्पताल में जन्म नहीं हुआ, उन्हें भी बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 30, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:53 PM IST
अस्पताल में पैदा ही नहीं हुए, फिर भी बन गए बर्थ सर्टिफिकेट! कानपुर देहात की सीएचसी में बड़ा खेल!
Image Credit: सांकेतिक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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