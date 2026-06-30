अस्पताल में पैदा ही नहीं हुए, फिर भी बन गए बर्थ सर्टिफिकेट! कानपुर देहात की सीएचसी में बड़ा खेल!

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आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: कानपुर देहात से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी व्यवस्था के साथ-साथ दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि झींझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ऐसे लोगों के जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, जिनका जन्म अस्पताल में हुआ ही नहीं. इसकी शिकायत खुद सीएचसी के कम्पूटर ऑपरेटर ने की है, यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर फर्जीवाड़ा हो सकता है.
जन्म प्रमाण पत्र में बड़ा घोटाला
दरअसल, यह पूरा मामला कानपुर देहात के झींझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है. उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, 9 फरवरी 2026 को एक ही दिन में 34 और 17 फरवरी 2026 को 38 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए. इन प्रमाण पत्रों में दर्ज जन्म वर्ष 2010 से लेकर 2026 तक के बताए गए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के नाम पर ये प्रमाण पत्र जारी हुए, उनका जन्म अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है. यदि अस्पताल के जन्म रजिस्टर में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर जन्म प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किए गए?
फरवरी में इतने प्रमाण पत्र जारी किए गए
दस्तावेजों के अनुसार, 9 फरवरी को जारी 34 प्रमाण पत्रों में 27 हिंदू और 7 मुस्लिम नाम शामिल हैं. इनमें 21 कानपुर देहात, 5 औरैया, 3 कन्नौज, 3 कानपुर नगर, 1 हरदोई और 1 रायबरेली जिले के बताए गए हैं. इसी तरह 17 फरवरी को जारी 38 प्रमाण पत्रों में 35 हिंदू और 3 मुस्लिम नाम हैं. इनमें 27 कानपुर देहात, 6 औरैया, 2 कानपुर नगर, 2 कन्नौज और 1 जालौन जिले का बताया गया है.
मूल पहचान माना जाता है जन्म प्रमाण पत्र
यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र एक मूल पहचान दस्तावेज है. इसी के आधार पर आगे आधार कार्ड, शैक्षणिक अभिलेख और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाए जा सकते हैं. यदि बिना वैध रिकॉर्ड के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, तो यह दस्तावेज सत्यापन व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है.
विभाग के नियम क्या कहते हैं
विभागीय नियमानुसार, अगर किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल के अंदर ही उस बच्चे का वहां से जन्म प्रमाण पत्र जारी हो सकता है, अगर इससे देरी होती है तो फिर तहसील से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है.
सीएमओ बोले-टीम बना कर जांच कराई जा रही है
वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जय गोविंद ने बताया कि झींझक और मैथा सीएचसी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की शिकायत आई है, इसकी जांच कराई जा रही है कि जिनके प्रमाण पत्र बने हैं वो यहां जन्में है या नहीं.
डीएम बोले-सीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई
डीएम कपिल सिंह ने बताया कि जानकारी हुई है कुछ सीएचसी में जन्म प्रमाण पत्र एक साथ जारी हुए हैं. मेरे द्वारा सीएमओ को बोला गया है कि नोडल अधिकारी और सीएचसी अधीक्षक द्वारा एक जांच कर ली जाए और अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो क्या सुधारात्मक कार्य हो सकते है और अगर रिपोर्ट में सामने आता है कि किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही की गई तो उनपर कार्यवाही की जाएगी.