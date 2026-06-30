अस्पताल में पैदा ही नहीं हुए, फिर भी बन गए बर्थ सर्टिफिकेट! कानपुर देहात की सीएचसी में बड़ा खेल!

जन्म प्रमाण पत्र में बड़ा घोटाला

दरअसल, यह पूरा मामला कानपुर देहात के झींझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है. उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, 9 फरवरी 2026 को एक ही दिन में 34 और 17 फरवरी 2026 को 38 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए. इन प्रमाण पत्रों में दर्ज जन्म वर्ष 2010 से लेकर 2026 तक के बताए गए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के नाम पर ये प्रमाण पत्र जारी हुए, उनका जन्म अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है. यदि अस्पताल के जन्म रजिस्टर में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर जन्म प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किए गए?