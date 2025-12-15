Advertisement
कानपुर देहात सामूहिक विवाह सम्मेलन में अव्यवस्थाओं का साया, सवालों में घिरी ‘सरकारी खुशी’ की तस्वीर

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में जहां एक ओर 92 जोड़ों के नए जीवन की शुरुआत का दावा किया गया, वहीं दूसरी ओर अव्यवस्थाओं ने इस सरकारी आयोजन की चमक फीकी कर दी. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:59 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Kanpur Dehat/आलोक कुमार: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड के असालतगंज स्थित गैलेक्सी गार्डन में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बीच कई गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आईं. कार्यक्रम में कुल 92 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिनमें 89 हिंदू और 3 मुस्लिम जोड़े शामिल थे. रसूलाबाद ब्लॉक से 51 और झींझक ब्लॉक से 41 जोड़ों ने सम्मेलन में भाग लिया. डीपीआरओ विकास पटेल के अनुसार, प्रति जोड़े पर कुल एक लाख रुपये खर्च किए गए, जिसमें 60 हजार रुपये वधु के खाते में, 25 हजार रुपये का सामान और 15 हजार रुपये भोजन व अन्य व्यवस्थाओं पर शामिल हैं.

सवालों में घिरी ‘सरकारी खुशी’ की तस्वीर
कार्यक्रम के दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े आचार्य परमानंद ने आरोप लगाया कि कई जोड़ों ने बार-बार कहने के बावजूद फेरे नहीं लिए. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में बिना फेरों के विवाह मान्य नहीं है. साथ ही आरोप लगाया कि कुछ जोड़े केवल सरकारी लाभ लेने के उद्देश्य से सम्मेलन में शामिल हुए.

लड़की के पिता ने किया शादी करने से इंकार
एक विवाद जगम्मन निवादा निवासी रविंद्र और मलखानपुर निवासी अमर सिंह की पुत्री नैंसी के विवाह को लेकर सामने आया. छह फेरे पूरे होने के बाद सातवें फेरे पर लड़की के पिता द्वारा विवाह से इनकार कर दिया गया, जिससे दोनों पक्षों में तकरार हो गई. दूल्हे ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने का आरोप लगाया.

बर्फी और गुलाब जामुन पर विवाद
भोजन व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी दिखी. कई लोगों ने मिठाई, सलाद और साफ-सफाई की कमी की शिकायत की. नया निवादा निवासी आरती ने बताया कि कहीं गुलाब जामुन तो कहीं बर्फी दी गई, जबकि सलाद पूरी तरह गायब था. पैकिंग स्थल पर गंदगी के कारण कई लोगों ने खाना फेंक दिया. 

प्रमाण पत्र और पायल-बिछिया नहीं मिला
पाल नगर निवासी शिव सिंह ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद भी उन्हें प्रमाण पत्र और पायल-बिछिया नहीं मिली. वहीं समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने व्यवस्थाएं पूरी होने का दावा किया, लेकिन फेरों और साफ-सफाई से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब नहीं दे सकीं. कार्यक्रम का समापन उप जिलाधिकारी द्वारा नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर किया गया. प्रशासनिक दावों के बीच सम्मेलन में उजागर हुई अव्यवस्थाओं ने योजना की निगरानी और क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

