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प्रेमजाल के पीछे धर्मांतरण का गन्दा खेल! बस चालक समेत तीन नामजद आरोपियों पर संगीन आरोप, जांच में जुटी कानपुर पुलिस

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में नाबालिग छात्रा ने बस चालक समेत तीन लोगों पर धर्मांतरण, शादी का दबाव बनाने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 04, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:20 AM IST
प्रेमजाल के पीछे धर्मांतरण का गन्दा खेल! बस चालक समेत तीन नामजद आरोपियों पर संगीन आरोप, जांच में जुटी कानपुर पुलिस
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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