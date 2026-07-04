/प्रेमजाल के पीछे धर्मांतरण का गन्दा खेल! बस चालक समेत तीन नामजद आरोपियों पर संगीन आरोप, जांच में जुटी कानपुर पुलिस

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Kanpur Dehat News/ आलोक त्रिपाठी: कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय छात्रा के साथ गंभीर आपराधिक घटनाओं के आरोप सामने आए हैं. पीड़िता के पिता जीतू गुप्ता ने थाना मूसानगर में तहरीर दी है. जिसमें आरोप लगाया है कि स्कूल बस चालक समेत तीन लोगों ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर पहले दोस्ती कराई, फिर उसके साथ छेड़छाड़ की. इतना ही नहीं आपत्तिजनक फोटो लेकर ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और दुष्कर्म की कोशिश भी करने का आरोप लगाया गया है.
क्या है ये पूरा मामला?
इसके अलावा विरोध करने पर जान से मारने और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है. पीड़िता कक्षा आठ की छात्रा है और प्रतिदिन स्कूल बस से स्कूल आती-जाती है. पिता ने आरोप लगाया है कि बस चालक मुख्तार कुरैशी छात्रा को लगातार बहकाता था और उसे दूसरे धर्म के युवक राज राईन से दोस्ती करने के लिए प्रेरित करता था. बाद में दोनों ने कथित रूप से छात्रा से दोस्ती कर उसके साथ छेड़छाड़ की. आपत्तिजनक तस्वीरें ली. विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.
पीड़ित पिता ने लगाए संगीन आरोप
पीड़िता के पिता का आरोप है कि 20 अप्रैल 2026 को आरोपियों ने छात्रा को एक नशीले पदार्थ की पुड़िया देकर घर के खाने में नशीला पदार्थ मिलाने के लिए कहा और रात में छात्रा को घर के पास स्थित एक खंडहर में बुलाया गया, जहां पहले से मोनिस नाम का एक अन्य युवक भी मौजूद था. आरोप है कि तीनों ने मिलकर छात्रा के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई. आरोप है कि राज राईन ने छात्रा पर निकाह करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने इस मामले में अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास, पॉक्सो एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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