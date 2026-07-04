/प्रेमजाल के पीछे धर्मांतरण का गन्दा खेल! बस चालक समेत तीन नामजद आरोपियों पर संगीन आरोप, जांच में जुटी कानपुर पुलिस

पीड़ित पिता ने लगाए संगीन आरोप

पीड़िता के पिता का आरोप है कि 20 अप्रैल 2026 को आरोपियों ने छात्रा को एक नशीले पदार्थ की पुड़िया देकर घर के खाने में नशीला पदार्थ मिलाने के लिए कहा और रात में छात्रा को घर के पास स्थित एक खंडहर में बुलाया गया, जहां पहले से मोनिस नाम का एक अन्य युवक भी मौजूद था. आरोप है कि तीनों ने मिलकर छात्रा के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई. आरोप है कि राज राईन ने छात्रा पर निकाह करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी.