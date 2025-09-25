फांसी की सजा होनी चाहिए... प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर खिसक गई लोगों की पैरों तले जमीन!

Kanpur Dehat/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर प्रेमी के अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. रात भर घरवाले बेटी को खोजते रहे और सुबह उसकी लाश देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

कहां की है ये घटना?

ये घटना शिवली कोतवाली क्षेत्र के लालपुर शिवराजपुर गांव की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि मृतका का प्रेम प्रसंग पड़ोसी गांव के युवक करन से था. कुछ दिनों से करन को शक था कि उसकी प्रेमिका इंस्टाग्राम पर किसी और से भी बात कर रही है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. करन ने बुधवार देर शाम किशोरी को गांव के बाहर बगीचे में बुलाया और बातचीत के दौरान गुस्से में आकर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी.

फांसी की सजा की मांग

उधर, परिजन रातभर किशोरी की तलाश करते रहे. सुबह जब शव मिला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय, दो सीओ और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.मृतका की मां और बहन ने हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की है. साथ ही पीड़ित परिवार ने पांच बीघा जमीन और दस लाख रुपये मुआवजे की मांग भी रखी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का बयान

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित की हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान कई राज़ सामने आ सकते हैं. फिलहाल पुलिस ने आरोपी करन को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, मृतका तीन बहनों में दूसरे नंबर की थी. इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम छा गया है और हर कोई न्याय की मांग कर रहा है. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने मीडिया से कहा कि जांच तेज़ी से की जा रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

और पढे़ं: बेहोश कर लाखों के गहने और पैसे ले उड़े! गोंडा में बुधरत्न की मनगढ़ंत कहानी ने उड़ाए पुलिस के होश

