Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2981137
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur Dehat: महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही बेटे की मौत की लिखी पटकथा, शव को हाईवे किनारे फेंका, वजह जानकर कांप उठा पूरा जिला!

Kanpur Dehat: कानपुर देहात से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. जहां पर एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या की साजिश रची. जब इसकी वजह सामने आई तो लोग कांप उठे. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Kanpur Dehat/अलोक कुमार: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है. जहां मां की गोद बेटे के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहीं एक कलयुगी मां ने 40 लाख रुपये के बीमे के लालच में अपने प्रेमी संग मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मृतक प्रदीप की हत्या उसकी मां ने अपने प्रेमी ऋषि और उसके भाई मयंक के साथ मिलकर की. आरोपी मां ने अपने प्रेमी को बेटे से छुटकारा पाने की योजना बताई, जिसके बाद दोनों भाइयों ने कार में हथौड़ी से वार कर प्रदीप की निर्मम हत्या कर दी.

कैसे हुआ खुलासा?
हत्या के बाद आरोपी शव को हाईवे किनारे फेंककर उसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन मृतक के चचेरे भाइयों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में हत्या की तहरीर दी. पुलिस ने जांच के बाद मामले का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में प्रेमी ऋषि को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भाई मयंक और मृतक की मां को भी हिरासत में ले लिया गया. वारदात में इस्तेमाल हथौड़ी भी बरामद की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिता की मौत के बाद महिला के प्रेमी से संबंध बने थे और उसने बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. यह घटना न केवल रिश्तों को कलंकित करने वाली है, बल्कि जिलेभर में हड़कंप मचा देने वाली साबित हुई है. 

और पढे़ं:  हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! 29 सप्ताह की गर्भवती पत्नी को नहीं मिली पति के साथ रहने की अनुमति,  जानें पूरा मामला
 

TAGS

Kanpur Dehat NewsUP Crime news

Trending news

Lucknow news
लखनऊ में कातिल बीवी का खूनी खेल! 10 दिन में 400 से ज्यादा कॉल ने खोला खौफनाक राज
jaunpur news
जौनपुर में 12वीं की छात्रा बनी एक दिन की थानेदार, कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में दिखी
UP Road Accidents
जौनपुर, कुशीनगर और सीतापुर में भीषण हादसे, कहीं श्रद्धालु पलटी गाड़ी में फंसे
prayagraj news
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गर्भवती पत्नी को नहीं मिली पति के साथ रहने की अनुमति
ayodhya 14 kosi parikrama
14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब, जय श्री राम के जयकारों से गूंजा भक्ति पथ
Bahraich Boat Accident Update
बहराइच में नाव हादसे को लेकर बड़ा अपडेट, CM ने दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश
Para Lucknow clash
जमीनी विवाद में दे-दनादन! पहले दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, फिर आधी रात चलीं गोलियां
SDM vehicle attacked
एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अफसरों ने भागकर बचाई जान, जमीन अतिक्रमण से जुड़ा है विवाद
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, पर्वतीय इलाकों में होगी बारिश, जानिए IMD का नया अपडेट
ayodhya parikrama
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कुछ ही देर में, रामनगरी में तगड़ी सुरक्षा