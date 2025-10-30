Kanpur Dehat: महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही बेटे की मौत की लिखी पटकथा, शव को हाईवे किनारे फेंका, वजह जानकर कांप उठा पूरा जिला!

Kanpur Dehat/अलोक कुमार: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है. जहां मां की गोद बेटे के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहीं एक कलयुगी मां ने 40 लाख रुपये के बीमे के लालच में अपने प्रेमी संग मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मृतक प्रदीप की हत्या उसकी मां ने अपने प्रेमी ऋषि और उसके भाई मयंक के साथ मिलकर की. आरोपी मां ने अपने प्रेमी को बेटे से छुटकारा पाने की योजना बताई, जिसके बाद दोनों भाइयों ने कार में हथौड़ी से वार कर प्रदीप की निर्मम हत्या कर दी.

कैसे हुआ खुलासा?

हत्या के बाद आरोपी शव को हाईवे किनारे फेंककर उसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन मृतक के चचेरे भाइयों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में हत्या की तहरीर दी. पुलिस ने जांच के बाद मामले का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में प्रेमी ऋषि को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भाई मयंक और मृतक की मां को भी हिरासत में ले लिया गया. वारदात में इस्तेमाल हथौड़ी भी बरामद की गई है.

घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिता की मौत के बाद महिला के प्रेमी से संबंध बने थे और उसने बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. यह घटना न केवल रिश्तों को कलंकित करने वाली है, बल्कि जिलेभर में हड़कंप मचा देने वाली साबित हुई है.

