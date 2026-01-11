Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

आधी कीमत में चल रहा था नकली नोटों का धंधा... यूपी के इस जिले में 'काला धन' बेनकाब

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में पुलिस ने नकली नोटों के एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस दौरान पुलिस ने दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया. आइए जानते हैं कैसे हुआ इस गिरोह का पर्दाफाश...

Jan 11, 2026, 07:00 PM IST
Kanpur Dehat Police

Kanpur Dehat News/आलोक कुमार: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.  अकबरपुर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के कारोबार में लिप्त एक गिरोह का पर्दाफाश किया है.  इस दौरान गिरोह के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 78,500 रुपये के कुल 638 नकली नोट और नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर बरामद हुआ है. 

कैसे हुआ गिरोह का पर्दाफाश?
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई.  टीम ने जगजीवनपुर से स्वरूपपुर जाने वाली नहर पटरी पर स्थित समर बेली वाटर पार्क के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया.  बरामदगी के आधार पर थाना अकबरपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

आरोपियों के बारे में 
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामशंकर चौहान पुत्र बनवारी लाल, निवासी त्रिलोकपुर, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर (उम्र करीब 25 वर्ष) और धर्मेंद्र सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र स्व. ध्यान सिंह, निवासी दादानगर नरईया खेड़ा, थाना गोविंद नगर, कानपुर नगर (उम्र 33 वर्ष) के रूप में हुई है. 

आधी नोटों की कीमत पर बाजार में चलाते
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 100 रुपये के 491 और 200 रुपये के 147 नकली नोट बरामद किए गए हैं.  पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे कलर प्रिंटर की मदद से 100 और 200 रुपये के नकली नोट छापते थे और इन्हें बाजार में असली नोटों की आधी कीमत पर खपाते थे.  रामशंकर चौहान की निशानदेही पर उसके घर से काले रंग का ईप्सन एल-3110 मॉडल प्रिंटर भी बरामद किया गया है. 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.  यह भी पता लगाया जा रहा है कि नकली नोट किन-किन इलाकों में खपाए गए हैं.  मामले में आगे की  कार्रवाई जारी है. 

और पढ़ें: कानपुर गैंगरेप में बड़ी कार्रवाई,  SHO निलंबित, ACP लाइन हाजिर, आरोपी पत्रकार गिरफ्तार  

कानपुर में न हो इंदौर जैसी घटना! बदबूदार पानी से मचा हाहाकार, बीमारियों के जद में सैकड़ों परिवार 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

