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पावर प्लांट के नाम पर 400 करोड़ का खेल! सरकारी जमीन गिरवी रख बैंकों से हजारों करोड़ का लोन, अब खुल रही परत-दर-परत साजिश

Kanpur Dehat land scam: कानपुर देहात में पावर प्लांट के नाम पर हुए कथित 400 करोड़ के जमीन घोटाले ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है. वर्षों पहले जिस 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट का सपना दिखाया गया था, अब वही सपना एक बड़े घोटाले की शक्ल में सामने आ रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 14, 2026, 04:01 PM IST
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Kanpur Dehat Power Plant Land Scam
Kanpur Dehat Power Plant Land Scam

कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: कानपुर देहात में पावर प्लांट के नाम पर हुए कथित 400 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में लैंको और हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड पर सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों में गिरवी रखकर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लेने का आरोप लगा है. करीब 15 साल तक प्लांट का निर्माण नहीं हुआ और अब जमीन की नीलामी के दौरान पूरा खेल उजागर हो गया. 

डीएम ने एफआईआर दर्ज करने का  आदेश दिया
इसके बाद कानपुर देहात के डीएम कपिल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई. सीएम योगी के निर्देश पर डीएम ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए. तहसीलदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है. मामला इतना बड़ा बताया जा रहा है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो कई अधिकारी और नेता भी इसकी जद में आ सकते हैं. यही वजह रही कि कार्रवाई से पहले डीएम ने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी, ताकि जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो सके.

कहां की है ये मामला?
मामला कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील के चपरघटा क्षेत्र का है, जहां साल 2011 में 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट का सपना दिखाया गया था. किसानों से जमीन ली गई, सरकारी जमीन कंपनियों को सौंपी गई, लेकिन प्लांट की एक ईंट तक नहीं रखी गई. आरोप है कि हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड और लैंको अनपरा पावर लिमिटेड ने करीब 1068 हेक्टेयर सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर आईडीबीआई, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों में गिरवी रख दिए और 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का भारी-भरकम लोन उठा लिया.

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सरकारी जमीन बैंकों तक कैसे पहुंची?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी जमीन बैंकों तक कैसे पहुंची? किसने दस्तावेज तैयार किए? और इतने बड़े खेल में कौन-कौन शामिल रहा? बताया जा रहा है कि वर्षों तक जमीन खाली पड़ी रही. फिर अचानक हजारों करोड़ रुपये कीमत की जमीन महज 49 करोड़ 50 लाख रुपये में नीलाम कर दी गई. इतना ही नहीं, हाल ही में इसी जमीन पर टेक्सटाइल प्लांट लगाने के नाम पर भूमिपूजन भी करा दिया गया. लेकिन जब दिशा समिति की बैठक में मामला उठा और रिकॉर्ड खंगाले गए, तो परत-दर-परत पूरा घोटाला सामने आने लगा.

किस-किस की मिलीभगत?
अब योगी सरकार के निर्देश पर मूसानगर थाने में पूर्व एडीएम, कंपनी अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर सरकारी जमीन को किस आधार पर गिरवी रखा गया और इस पूरे खेल में किस-किस की मिलीभगत थी. उधर, क्षेत्र के किसानों में भारी नाराजगी है. किसानों का आरोप है कि कंपनियों ने विकास के नाम पर उनसे धोखा किया और वर्षों तक उन्हें अंधेरे में रखा.

वहीं दिशा समिति के सदस्य और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने भी इस मामले को बड़ा घोटाला बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि कंपनी अधिकारियों ने बैंक और कुछ अफसरों के साथ मिलकर किसानों और सरकार दोनों को चूना लगाया है. उन्होंने दावा किया कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े सफेदपोश नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं.

पावर प्लांट के नाम पर शुरू हुआ यह सपना अब करोड़ों के घोटाले में बदल चुका है. सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे उन चेहरों का भी है जिन्होंने सरकारी जमीन को कागजों में बेच डाला. अब देखना होगा कि योगी सरकार की जांच इस महाघोटाले के असली गुनहगारों तक पहुंच पाती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा.

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