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कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: कानपुर देहात के मूसानगर क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने गई दो किशोरियों के डूबने से बड़ा हादसा हो गया. एक किशोरी को बचाने में सफल रहा युवक दूसरी को बचाने के प्रयास में खुद भी नदी की तेज धारा में समा गया. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और एसडीआरएफ तथा गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है.
कब हुआ ये हादसा?
मूसानगर कस्बा क्षेत्र के नया पुरवा गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे दर्दनाक हादसा हो गया. गांव की 12 वर्षीय भूरी देवी और 15 वर्षीय ज्योति देवी यमुना नदी में नहाने गई थीं. नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. किशोरियों की चीख-पुकार सुनकर पास में मौजूद 17 वर्षीय सिद्धगोपाल ने बिना समय गंवाए यमुना में छलांग लगा दी. सिद्धगोपाल ने पहले ज्योति को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली. लेकिन जब वह दूसरी किशोरी भूरी को बचाने के लिए दोबारा नदी में उतरा तो तेज बहाव और गहराई के कारण खुद भी नदी में डूब गया.'
हादसे के समय भूरी की मां यमुना में भैंसों को नहला रही थी. बेटी और युवक को डूबता देख उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंच गए. इसी दौरान बचाव के लिए नदी में उतरी दो महिलाएं भी डूबने लगीं, जिन्हें ग्रामीणों ने रस्सी और कपड़ों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर राजीव सिरोही, नायब तहसीलदार अभिनव चतुर्वेदी और मूसानगर पुलिस मौके पर पहुंची. प्रशासन ने तत्काल गोताखोरों की तीन टीमों को लगाया. करीब चार घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना के बाद पूरे नया पुरवा गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीण सिद्धगोपाल की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक किशोरी की जान बचाई. फिलहाल भूरी और सिद्धगोपाल की तलाश जारी है. प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.
गौरतलब है कि यमुना में डूबने की घटनाएं हर साल सामने आती हैं. इसके बावजूद घाटों पर न तो चेतावनी बोर्ड लगे हैं और न ही गोताखोरों की स्थायी व्यवस्था है. घटना के कई घंटों पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाता है तब तक बहुत डर हो चुकी होती है यमुना किनारे बसे दर्जनों गांव पर बाढ़ कर खतरा और नदी में डूबने का खतरा रहता है ग्रामीणों ने मांग की है कि खतरनाक घाटों पर बैरिकेडिंग की जाए और होमगार्ड तैनात किए जाएं और और घटना के तुरंत बाद बचाव कार्य की समुचित व्यवस्था हो.