कब हुआ ये हादसा?

मूसानगर कस्बा क्षेत्र के नया पुरवा गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे दर्दनाक हादसा हो गया. गांव की 12 वर्षीय भूरी देवी और 15 वर्षीय ज्योति देवी यमुना नदी में नहाने गई थीं. नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. किशोरियों की चीख-पुकार सुनकर पास में मौजूद 17 वर्षीय सिद्धगोपाल ने बिना समय गंवाए यमुना में छलांग लगा दी. सिद्धगोपाल ने पहले ज्योति को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली. लेकिन जब वह दूसरी किशोरी भूरी को बचाने के लिए दोबारा नदी में उतरा तो तेज बहाव और गहराई के कारण खुद भी नदी में डूब गया.'