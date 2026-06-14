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यमुना में डूबती किशोरी को बचाने कूदा युवक, एक की बची जान; दूसरी किशोरी और युवक लापता

कानपुर देहात के मूसानगर में यमुना नदी में नहाने गई दो किशोरियां डूबने लगीं. 17 वर्षीय सिद्धगोपाल ने एक किशोरी को बचा लिया, लेकिन दूसरी को बचाने के प्रयास में खुद भी नदी में लापता हो गया. SDRF और गोताखोर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 14, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:13 PM IST
यमुना में डूबती किशोरी को बचाने कूदा युवक, एक की बची जान; दूसरी किशोरी और युवक लापता
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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