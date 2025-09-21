कानपुर में इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप, यात्री इधर-उधर भागे, क्रू मेंबर के छूटे पसीने, छोटी सी चीज की वजह से 3 घंटे देरी से उड़ा विमान
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2931574
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर में इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप, यात्री इधर-उधर भागे, क्रू मेंबर के छूटे पसीने, छोटी सी चीज की वजह से 3 घंटे देरी से उड़ा विमान

Kanpur News: कानपुर एयरपोर्ट पर कानपुर-दिल्ली इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फ्लाइट में एक चूहा देख यात्री इधर-उधर भागने लगे. इसके बाद यात्रियों को तुरंत विमान से उतारकर चूहे को पकड़ने का अभियान चलाया गया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 21, 2025, 08:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कानपुर में इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप, यात्री इधर-उधर भागे, क्रू मेंबर के छूटे पसीने, छोटी सी चीज की वजह से 3 घंटे देरी से उड़ा विमान

प्रवीण पांडे/कानपुर:  कानपुर एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला. दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में अचानक चूहा दिखने से हड़कंप मच गया. घटना के चलते विमान की उड़ान करीब तीन घंटे तक टल गई और 140 से अधिक यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी.

जानकारी के मुताबिक, दोपहर 2:15 पर इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से कानपुर पहुंची थी और इसे 2:55 पर वापसी में उड़ान भरनी थी. यात्री विमान में बैठ चुके थे और टेकऑफ की तैयारियां चल रही थीं. तभी एक यात्री की नजर विमान के अंदर घूम रहे चूहे पर पड़ी. उसने शोर मचाया तो देखते ही देखते पूरी फ्लाइट में अफरातफरी मच गई. यात्री चीखने लगे और कुछ अपनी सीटों से उठ खड़े हुए.

डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद चूहा पकड़ में आया
स्थिति को देखते हुए क्रू मेंबर और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया. इसके बाद एयरलाइन स्टाफ और एयरपोर्ट के अधिकारी चूहे को पकड़ने में जुट गए. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद चूहे को ढूंढकर मार दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान विमान रनवे पर ही खड़ा रहा और यात्रियों को लाउंज में इंतजार करना पड़ा. बार-बार उड़ान के समय में देरी से लोग परेशान हो उठे और परिजनों में भी बेचैनी का माहौल बन गया.

एयरपोर्ट अधिकारियों का बयान
एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए पूरी फ्लाइट की दोबारा जांच की गई. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद यात्रियों को फिर से विमान में बैठाया गया. देर शाम तक उड़ान भरने की तैयारी की जा रही थी.

इंडिगो का आश्वासन
यात्रियों का कहना है कि इस घटना ने जहां उन्हें घंटों की देरी झेलने पर मजबूर किया, वहीं एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का भी माहौल बन गया. फिलहाल एयरलाइन ने आश्वासन दिया है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा.

 

ये भी पढ़ें: कानपुर की पूनम पांडे के नए अवतार पर फिर हंगामा, संतों और विहिप ने जताया विरोध, जानें क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

kanpur latest news

Trending news

kanpur latest news
कानपुर में इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप, यात्री इधर-उधर भागे, क्रू मेंबर के छूटे पसीने
mirzapur news
पितृपक्ष पर मिर्जापुर के रामगया घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब, भगवान राम ने यहीं किया
ghazipur news
मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी हिस्ट्रीशीटर घोषित
Hapur Latest News
हापुड़-मुरादाबाद रेल लाइन पर बनेगा नया अंडर पास, अटूटा फाटक होगा बंद, खत्म होगा जाम
Deoria news
देवरिया में तालाब बना मौत का कुंड, दो मासूमों ने गंवाई जान,इकलौते बेटे की मौत
Ayodhya news
रविकिशन केवट, मनोज तिवारी बनेंगे बाली, अयोध्या की रामलीला कल से, जानिए कहां देखें
Lalitpur news
बेटे की गिरफ्तारी से आहत पिता ने दी जान, पुलिस पर गंभीर आरोप
balrampur news
यूपी के इस जिले में मां दुर्गा का मंदिर जहां त्रेतायुग से जल रही अखंड ज्योति
Varanasi News
वाराणसी में खुलेगा नारी सेंटर,महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का होगा बुरा हश्र
jaunpur news
जौनपुर में नगर पालिका की बैठक में बवाल,अध्यक्ष पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
;