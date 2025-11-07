Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2992057
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur News: जनता दर्शन में पहुंची 7 साल की बच्ची, DM संग मनाया बर्थडे, फिर ऑटो ड्राइवर की बेटी ने कही दिल छू लेने वाली बात

Kanpur News: कानपुर में एक सात साल की बच्ची अपने जन्मदिन पर डीएम से मिलने पहुंची. जहां जनता दर्शन के दौरान बच्ची ने डीएम से मुलाकात की. फिर डीएम ने बच्ची को न सिर्फ केक और गिफ्ट दिया, बल्कि उसके साथ फोटो भी खिंचवाई. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur News
Kanpur News

Kanpur News: इन दिनों उत्तर प्रदेश के हर शहर में सीएम योगी के निर्देश पर जनता दर्शन लगाया जा रहा है, जहां शहर के अधिकारी जनता की समस्याएं सुनकर उसका समाधान करते हैं. इसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं. ऐसे में गुरुवार को कानपुर में जनता दर्शन के दौरान उस वक्त हैरान हो गए, जब एक सात साल की बच्ची डीएम से मिलने पहुंच गई.

डीएम से मिलने पहुंचा परिवार
हनुमंतविहार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले अमित गुप्ता अपने परिवार के साथ पहुंचे. अमित ऑटो चालक है और किराए का ऑटो चलाते है. उनके साथ उनकी कक्षा 2 में पढ़ने वाली 7 साल की बेटी कीर्ति भी स्कूल ड्रेस में मौजूद थी. जब डीएम ने उस परिवार को देखा तो आने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि छोटी बच्ची कीर्ति को डीएम से मिलना है और आज बच्ची का जन्मदिन है.
 
डीएम संग बच्ची ने मनाया जन्मदिन
इस मौके पर मौजूद ऑटो ड्राइवर राकेश सोनी ने बताया कि कीर्ति अपने पापा के मोबाइल पर फेसबुक देखती थी. उसमें डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की फोटो को देखकर उनको 'बाबा' कहकर संबोधित करती थी. कीर्ति ने कई बार डीएम की फोटो देखकर उनसे मिलने की जिद की. जिस पर 6 नवंबर को कीर्ति के जन्मदिन पर परिजन उसको डीएम से मिलवाने के लिए ले गए और जनता दर्शन के दौरान ही जन्मदिन मनाया.

फिर बच्ची का प्यार देखकर डीएम बेहद भावुक हो गए. डीएम के पूछने पर कीर्ति ने बताया कि वो उनकी तरह डीएम या फिर डॉक्टर बनना चाहती है. बच्ची के मासूम प्यार को देखते हुए डीएम ने उसके साथ फोटो खिंचवाई और अपने आशीर्वाद के साथ कीर्ति को विदा किया. डीएम से मिलने के बाद कीर्ति खुशी से फूली नहीं समाई और बाद में जन्मदिन मनाने घर चली गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Kushinagar News: साहब! चोरी तो मैंने नहीं की...चोर ने पुलिस के सवाल पर ऐसा दिया जवाब, सच्चाई जान हर कोई अवाक!

TAGS

Kanpur Janata DarbarKirti meets DMDM Jitendra Pratap SinghKanpur News

Trending news

Kanpur Janata Darbar
जनता दर्शन में पहुंची ऑटो चालक की बेटी,DM संग मनाया बर्थडे,फिर कही दिल छूने वाली बात
UP Encounter
50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, यूपी एसटीएफ ने आजमगढ़ में मार गिराया
theft case in kushinagar
साहब! चोरी तो मैंने नहीं की...चोर ने पुलिस के सवाल पर ऐसा दिया जवाब, हर कोई अवाक!
Varanasi
वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी,शनिवार को 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी
7 women buried under a wall collapse
मिट्टी की ढांग गिरने से दबीं सात महिलाएं, खनन माफिया की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा
Moradabad news
Moradabad news:यूट्यूबर पति संग ईरानी बहू पहुंची थाने, कहा-ससुराल वाले कर रहे टॉर्चर
prayagraj news
जेल की सलाखों के पीछे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र, क्या लगे आरोप?
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, IMD ने बताया अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?
Farrukhabad news
Farrukhabad:पॉश कॉलोनी में तड़तड़ाई गोलियां, टहलने निकले पति-पत्नी पर खुलेआम फायरिंग
jaunpur news
विश्व कप विजेता टीम की राधा यादव का फुटपाथ से वर्ल्डकप तक का सफर, पिता बेचते थे दूध