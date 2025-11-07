Kanpur News: जनता दर्शन में पहुंची 7 साल की बच्ची, DM संग मनाया बर्थडे, फिर ऑटो ड्राइवर की बेटी ने कही दिल छू लेने वाली बात

Kanpur News: इन दिनों उत्तर प्रदेश के हर शहर में सीएम योगी के निर्देश पर जनता दर्शन लगाया जा रहा है, जहां शहर के अधिकारी जनता की समस्याएं सुनकर उसका समाधान करते हैं. इसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं. ऐसे में गुरुवार को कानपुर में जनता दर्शन के दौरान उस वक्त हैरान हो गए, जब एक सात साल की बच्ची डीएम से मिलने पहुंच गई.

डीएम से मिलने पहुंचा परिवार

हनुमंतविहार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले अमित गुप्ता अपने परिवार के साथ पहुंचे. अमित ऑटो चालक है और किराए का ऑटो चलाते है. उनके साथ उनकी कक्षा 2 में पढ़ने वाली 7 साल की बेटी कीर्ति भी स्कूल ड्रेस में मौजूद थी. जब डीएम ने उस परिवार को देखा तो आने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि छोटी बच्ची कीर्ति को डीएम से मिलना है और आज बच्ची का जन्मदिन है.



डीएम संग बच्ची ने मनाया जन्मदिन

इस मौके पर मौजूद ऑटो ड्राइवर राकेश सोनी ने बताया कि कीर्ति अपने पापा के मोबाइल पर फेसबुक देखती थी. उसमें डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की फोटो को देखकर उनको 'बाबा' कहकर संबोधित करती थी. कीर्ति ने कई बार डीएम की फोटो देखकर उनसे मिलने की जिद की. जिस पर 6 नवंबर को कीर्ति के जन्मदिन पर परिजन उसको डीएम से मिलवाने के लिए ले गए और जनता दर्शन के दौरान ही जन्मदिन मनाया.

फिर बच्ची का प्यार देखकर डीएम बेहद भावुक हो गए. डीएम के पूछने पर कीर्ति ने बताया कि वो उनकी तरह डीएम या फिर डॉक्टर बनना चाहती है. बच्ची के मासूम प्यार को देखते हुए डीएम ने उसके साथ फोटो खिंचवाई और अपने आशीर्वाद के साथ कीर्ति को विदा किया. डीएम से मिलने के बाद कीर्ति खुशी से फूली नहीं समाई और बाद में जन्मदिन मनाने घर चली गई.

