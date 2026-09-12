/मॉस्को में 15 सेकंड के वीडियो की भयानक सजा! हाथ बांधकर उठा ले गई पुलिस, जानें कानपुर के इंजीनियर चंदन की आपबीती

पीएम मोदी से गुहार, कोर्ट से मिली रिहाई

दूतावास से निराशा हाथ लगने के बाद स्नेहा ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने पति की जान बचाने की गुहार लगाई. उधर, चंदन की कंपनी के वकीलों ने कोर्ट में मजबूती से पैरवी की. मामला जब स्थानीय अदालत पहुंचा, तो जज ने पुलिस के फर्जी दावों को भांप लिया और सच्चाई समझते हुए चंदन गुप्ता को बासमानी पुलिस स्टेशन की कस्टडी से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद चंदन की सुरक्षित भारत वापसी संभव हो सकी. जिसके बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.