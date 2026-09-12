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मॉस्को में 15 सेकंड के वीडियो की भयानक सजा! हाथ बांधकर उठा ले गई पुलिस, जानें कानपुर के इंजीनियर चंदन की आपबीती

Kanpur engineer Chandan Gupta Russia: मॉस्को में 48 घंटे की पुलिस कस्टडी के बाद कानपुर के इंजीनियर चंदन घर लौट आए हैं. घर लौटने के बाद चंदन गुप्ता ने आपबीती सुनाई है. उन्होंने बताया कि वे भारत से आए अपने एक सहकर्मी को डॉलर से रूबल एक्सचेंज कराने में मदद करने गए थे. वीडियो बनाने पर कानपुर के इंजीनियर को रूसी पुलिस ने उठा लिया.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 12, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:31 PM IST
मॉस्को में 15 सेकंड के वीडियो की भयानक सजा! हाथ बांधकर उठा ले गई पुलिस, जानें कानपुर के इंजीनियर चंदन की आपबीती
Image Credit: Kanpur engineer Chandan

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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