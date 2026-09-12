/मॉस्को में 15 सेकंड के वीडियो की भयानक सजा! हाथ बांधकर उठा ले गई पुलिस, जानें कानपुर के इंजीनियर चंदन की आपबीती

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Kanpur engineer Chandan Gupta Russia/ प्रवीण पांडे: रूस की राजधानी मॉस्को में क्रैमलिन और रेड स्क्वायर जैसी जगहों की सैर करना कानपुर के एक इंजीनियर के लिए बेहद भयानक अनुभव बन गया. मॉस्को पुलिस की कस्टडी में 48 घंटे के खौफनाक टॉर्चर और फर्जी आरोपों से जूझने के बाद इंजीनियर चंदन गुप्ता आखिरकार सुरक्षित भारत लौट आए हैं. कानपुर पहुंचने पर पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, लेकिन रूसी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
एक वीडियो बनाने की भारी कीमत
पीड़ित चंदन गुप्ता ने बताया कि वे मॉस्को में भारत से आए अपने एक सहकर्मी की डॉलर को रूबल में एक्सचेंज कराने में मदद करने गए थे. काम पूरा होने के बाद दोनों दोस्त क्रैमलिन और रेड स्क्वायर इलाके में टहलने लगे. जब वे घर लौटने के लिए मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहे थे, तभी चंदन के साथी ने बाहर म्यूजिक बजा रहे बच्चों का मोबाइल से एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की. इसी बात पर रूसी पुलिस भड़क गई और दोनों को हिरासत में ले लिया.
हाथ बांधकर ले गए पुलिस स्टेशन
चंदन ने आपबीती बताते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने अचानक उनके हाथ बांध दिए और जबरन धक्का देते हुए गाड़ी में बैठाकर करीब सवा घंटे दूर बासमानी पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उनके मोबाइल फोन, पासपोर्ट और जरूरी कागजात जब्त कर लिए गए. हद तो तब हो गई जब रूसी पुलिस ने उन पर शराब के नशे में एक एम्बुलेंस का शीशा तोड़ने का पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोप मढ़ दिया.
पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
चंदन की पत्नी स्नेहा गुप्ता ने रूसी पुलिस के दावों को सिरे से खारिज करते हुए पुलिस से एम्बुलेंस टूटने की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की. स्नेहा ने आरोप लगाया कि जब वे मदद मांगने बासमानी थाने पहुंचीं, तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और भगा दिया. स्नेहा ने कहा कि भारतीय दूतावास से भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला.
उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक संकट और युद्ध के दबाव से जूझ रहा रूसी तंत्र अब भारतीयों को फर्जी मामलों में फंसाकर निशाना बना रहा है, जहां पुलिस स्टेशन के अंदर पर्स से 5 से 10 हजार रुबल तक निकाल लिए जाते हैं.
पीएम मोदी से गुहार, कोर्ट से मिली रिहाई
दूतावास से निराशा हाथ लगने के बाद स्नेहा ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने पति की जान बचाने की गुहार लगाई. उधर, चंदन की कंपनी के वकीलों ने कोर्ट में मजबूती से पैरवी की. मामला जब स्थानीय अदालत पहुंचा, तो जज ने पुलिस के फर्जी दावों को भांप लिया और सच्चाई समझते हुए चंदन गुप्ता को बासमानी पुलिस स्टेशन की कस्टडी से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद चंदन की सुरक्षित भारत वापसी संभव हो सकी. जिसके बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.