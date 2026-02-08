Advertisement
कानपुर में नामी तंबाकू कारोबारी के बेटे ने 6 लोगों को रौंदा, Lamborghini कार से फुटपाथ पर मचाया 'तांडव', रईसजादे पर पुलिस भी मेहरबान

Kanpur News: हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया. भीड़ को देखकर कारोबारी का बेटा कार के अंदर ही दुबककर छिप गया. उसके बाउंसरों ने लोगों के साथ हंगामा किया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:06 PM IST
Lamborghini Car
Kanpur News: कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में लेम्बोर्गिनी कार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी. कार चालक तंबाकू कारोबारी का बेटा बताया जा रहा है. जिस समय घटना हुई उस समय तंबाकू कारोबारी का बेटा कार चला रहा था और उसका दोस्त बगल वाली सीट पर बैठा था. कार ने पहले एक बुलेट सवार को टक्कर मारी तो वह हवा में उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा. इसके बाद लेम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर चढ़ गई. 

कानपुर में रईसजादे के बेटे का तांडव 
हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया. भीड़ को देखकर कारोबारी का बेटा कार के अंदर ही दुबककर छिप गया. उसके बाउंसरों ने लोगों के साथ हंगामा किया. धक्का देकर लोगों को भगाने का प्रयास किया. वहीं बाउंसरों ने तत्काल कारोबारी के बेटे को घेरा बनाकर भीड़ से बचाकर कार से बाहर निकालकर दूसरी कार से उसे भेज दिया. इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और कार को थाने ले आई. थाने में भी पीड़ितों से कारोबारी के बाउंसरों ने अभद्रता की. इसके बाद लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया. वहीं, कारोबारी के बेटे और अन्य घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

कानपुर के बड़े कारोबारी का बेटा है कार चालक 
दरअसल, केके मिश्रा तंबाकू कारोबारी हैं. दोपहर करीब 3.15 बजे उनका बेटा शिवम मिश्रा VIP रोड पर अपनी लेम्बोर्गिनी कार से तेज रफ्तार जा रहा था. रेव-3 के पास कार बेकाबू हो गई. कार ने सड़क किनारे खड़े वाहन चालकों समेत 6 से अधिक लोगों को टक्कर मार दी. एक बुलेट सवार को इतनी तेज टक्कर मारी कि वह सड़क पर उछलकर जा गिरा. इसके बाद कार बुलेट के आगे वाले पहिए पर चढ़ गई. 

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची
पुलिस गाड़ी को थाने लेकर पहुंची. इस दौरान भीड़ भी थाने पहुंच गई. रसूखदार और बड़े परिवार का मामला होने के चलते कार को थाने के भीतर सुरक्षित रखा गया. इस दौरान उद्योगपति के बाउंसर ने वहां मौजूद लोगों से अभद्रता की. इस पर भीड़ ने हंगामा कर दिया. 

10 फीट उछलकर फुटपाथ पर गिरा युवक 
बुलेट सवार सोनू त्रिपाठी ने बताया कि मेरे मामा का बेटा विशाल और मैं बुलेट से आए थे. फिर हम लोग सड़क किनारे एक दुकान पर खड़े हो गए. विशाल बुलेट पर ही बैठा था. हम टी-शर्ट देखने लगे. तभी लेम्बोर्गिनी कार ने पहले ऑटो को टक्कर मारी. इसके बाद बुलेट को कुचल दिया. टक्कर से विशाल भी दूर जा गिरा. 2 लड़के और थे, उनको भी जोरदार टक्कर मारी. वह सड़क पर 10 फीट उछलकर दूर फुटपाथ पर जा गिरे. दोनों को अस्पताल भेजा गया है. हादसे में एक युवक के चेहरे पर चोट आई है. 

आरोपी कार चालक को पुलिस ने छोड़ा 
पुलिस ने थाने में खड़ी कार को काले रंग के कवर से ढंक दिया. वहीं, पीड़ितों का आरोप है कि रसूख के चलते पुलिस ने आरोपी को थाने से छोड़ दिया. कहा कि आरोपी शिवम मिश्रा बीमार है. पुलिस मामले में जबरन समझौते का दबाव बना रही है. देर शाम तक पुलिस ने शिकायत के बाद भी केस दर्ज नहीं किया था. 

बेटे के बर्थडे पर बॉलीवुड अभिनेताओं का लगा था जमावड़ा 
बताया गया कि शिवम मिश्रा लग्जरी कारों का शौकीन है. उसके पास कई कारें हैं. कारोबारी ने अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के कई अभिनेताओं को बुलाया था. पार्टी में करोड़ों रुपये खर्च किए थे. इसके बाद ही वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पर आ गया था. 

100 करोड़ की लग्जरी कारें मिली थीं
तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा की बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है. यह कंपनी कानपुर की टॉप गुटखा कंपनियों को तंबाकू सप्लाई करती है. करीब 2 साल पहले 28 फरवरी को कंपनी के हेड ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था. तब केके मिश्रा की दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा की कारें मिली थीं. इनमें 60 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कारें शामिल थीं. 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम कार, लेम्बोर्गिनी, फरारी, मॅकलारेन कार है. 

