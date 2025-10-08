Kanpur News: लिफ्ट में फंसी युवक की गर्दन, इकलौते बेटे की तड़प-तड़पकर गई जान, अंडर गारमेंट फैक्ट्री में मचा बवाल

Kanpur News: कानपुर में गारमेंट फैक्ट्री की लिफ्ट के दरवाजे में युवक की गर्दन फंस गई. जिसकी वजह से युवक की तड़प-तड़पकर मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से शव को बाहर निकाला. पढ़िए पूरी डिटेल...
Kanpur News: कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के नौबस्ता थाना क्षेत्र में लिफ्ट के गेट में गर्दन फंस गई. फैक्ट्री कर्मी जान बचाने की खूब कोशिश करता रहा, लेकिन जान नहीं बच पाई और उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह करीब एक घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा.
मालिक पर कार्रवाई की मांग
वहां मौजूद कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिक और पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड टीम की मदद से करीब एक घंटे बाद शव को बाहर निकलवाया. नाराज परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद ही परिजन शांत हुए.
फैक्ट्री की लिफ्ट में फंसी गर्दन
किदवई नगर निवासी आनंद अग्रवाल की हंसपुरम आवास विकास में अंडर गार्मेंटस बनाने की फैक्ट्री है. फैक्ट्री में बाबूपुरवा के बगाही भट्टा का रहने वाला 19 साल का पवन पासवान लगभग दो साल से फैक्ट्री के मजदूरी करता था. बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को पवन फैक्ट्री में था और कपड़े की गाठों को लेकर ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में पहुंचा.
युवक की तड़प-तड़पकर मौत
वह बाहर से लिफ्ट के अंदर गांठों को रखने लगा, तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया. उसकी गर्दन दोनों दरवाजों बीच फंस गई. यह देखकर अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया. लिफ्ट ऊपर जाने लगी तो पवन फंस गया और उसकी तड़प-तड़पकर मौत हो गई. कर्मियों ने लिफ्ट को ऊपर जाने से रोका. फिर पवन को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. मौके पर दमकल कर्मियों ने एक घंटे बाद शव को निकाला.
बेटे की मौत से परिवार में कोहराम
परिजनों ने बताया कि पवन रोजाना की तरह सुबह 8 बजे काम पर गया था. शाम करीब 7 :30 फैक्ट्री मालिक ने फोन करके बताया कि उनके बेटे पवन को चोट लग गई है. चोट लगने की सूचना देकर अस्पताल ले जाने की बात बताई. परिजन आनन-फानन में फैक्ट्री पहुंचे तो उन्हें वहां उसका शव मिला. इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. अब पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
