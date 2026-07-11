होटल के कमरे में प्रेमी-प्रेमिका के शव फंदे से लटके मिले, आत्महत्या की आशंका, लड़की की मांग में भरा था सिंदूर

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Kanpur: कानपुर के कलक्टरगंज थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में शनिवार को शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. दोनों का शव होटल के कमरे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.
कमरे से बाहर नहीं निकले तो होटल कर्मचारियों को हुआ शक
पुलिस के अनुसार, फतेहपुर निवासी 33 वर्षीय दिग्विजय सिंह और उन्नाव निवासी 33 वर्षीय शिवांगी तिवारी शनिवार दोपहर करीब 12 बजे होटल पहुंचे थे. दोनों ने होटल में कमरा लिया, लेकिन कई घंटे तक बाहर नहीं निकले. शाम करीब चार बजे होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई.
सूचना मिलने के बाद कलक्टरगंज थाना पुलिस और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) आनंद कुमार ओझा मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो दोनों अचेत अवस्था में मिले. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
सीसीटीवी फुटेज और पहचान पत्रों से हुई शिनाख्त
जांच के दौरान होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में दोनों शनिवार दोपहर होटल में प्रवेश करते दिखाई दिए. होटल में जमा कराए गए पहचान पत्रों के आधार पर मृतकों की पहचान दिग्विजय सिंह और शिवांगी तिवारी के रूप में हुई. दोनों शादीशुदा बताए जा रहे हैं.
जहरीला पदार्थ खाने की आशंका
एसीपी आनंद कुमार ओझा ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया हो. हालांकि अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगा. पुलिस ने दोनों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
फिलहाल पुलिस होटल के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.
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