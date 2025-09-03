Kanpur News:बेरहम प्रेमिका! 10 सेकेंड में प्रेमी को जड़े तड़ातड़ 11 थप्पड़, ब्रेकअप के बाद कर दिया ये कांड
Kanpur News:बेरहम प्रेमिका! 10 सेकेंड में प्रेमी को जड़े तड़ातड़ 11 थप्पड़, ब्रेकअप के बाद कर दिया ये कांड

Kanpur News: कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां ब्रेकअप के बाद प्रेमिका ने अपने प्रेमी की पिटाई कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल.... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:22 AM IST
Kanpur News
Kanpur News

Kanpur News: कानपुर में प्रेमी का अपनी प्रेमिका को फोन करना महंगा पड़ गया. प्रेमिका की शिकायत पर उसके परिजनों ने प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि प्रेमिका से प्रेमी का ब्रेकअप हो गया था. इसके बाद भी वह अपनी प्रेमिका को बार-बार कॉल करता रहा. जिससे प्रेमिका नाराज हो गई. 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
फिर क्या था उसने अपने परिजनों से शिकायत कर दी. इसके बाद परिजनों ने आव-देखा न ताव उन्होंने प्रेमी की जोरदार पिटाई कर दी. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में 10 सेकेंड के फुटेज में 6 से ज्यादा लोग प्रेमी पर थप्पड़ और घूसों की बरसात करते दिखे.

क्या है ये पूरा मामला?
इसके बाद युवक ने डायग्नोस्टिक सेंटर में घुस कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई. इस दौरान रायपुरवा थाना क्षेत्र में पेशेंट केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर करीब आधे घंटे तक हाइवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. यहां एक युवक का युवती से प्रेम प्रसंग था. कुछ समय पहले दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था. जिसके बाद प्रेमी-प्रेमिका को फोन कर परेशान कर रहा था. जिसकी जानकारी प्रेमिका ने अपने परिजनों को दी. जानकारी पर आक्रोशित युवती के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी थी.

