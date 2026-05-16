एक ऐसा विवाह! अस्पताल के बर्न वार्ड में सजा मंडप, आग से झुलसी दुल्हन से दूल्हे ने रचाई शादी

प्रवीन पांडे/कानपुर: आपने विवाह फिल्म तो देखी होगी, जिसमें बारात आने से पहले ही पूरे पंडाल में आग लग जाती है और दुल्हन भी झुलस जाती है. उसके बाद अभिनेता का रोल निभा रहे हैं शाहिद कपूर ने अस्पताल में ही दुल्हन से शादी रचाई. विवाह फिल्म का जीता जागता उदाहरण कानपुर में देखने को मिला है.

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब शादी से ठीक पहले घर में लगी आग में दुल्हन समेत 12 लोग झुलस गए. हालांकि इस हादसे के बीच दूल्हे ने ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को भावुक कर दिया. दूल्हे ने अस्पताल में ही मंडप सजवाकर बर्न वार्ड में दुल्हन से शादी रचा ली.

मेहंदी की रस्म के दौरान लगी आग

दरअसल, घाटमपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव निवासी जगदीश की बेटी श्वेता की गुरुवार को शादी होनी थी. बुधवार देर शाम घर में मेहंदी और शादी की तैयारियां चल रही थीं. रिश्तेदारों और मेहमानों की मौजूदगी में खाना बनाया जा रहा था. इसी दौरान गैस सिलेंडर की पाइप में रिसाव होने से अचानक आग लग गई. आग बुझाने के प्रयास में चूल्हे पर रखी तेल से भरी कढ़ाई पलट गई, जिससे गर्म तेल आसपास मौजूद लोगों पर गिर गया.

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दुल्हन समेत 12 लोग झुलस

हादसे में दुल्हन श्वेता समेत 12 लोग झुलस गए. घायलों को एंबुलेंस की मदद से घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को कानपुर रेफर कर दिया गया. दुल्हन श्वेता की हालत गंभीर होने पर उसे जाजमऊ स्थित मिशिका अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जिसने भी देखी आंखें हो गईं नम

उधर, हादसे की सूचना मिलते ही दूल्हा विकास सिंह अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचा. परिजनों ने हालात देखते हुए शादी टालने की सलाह दी, लेकिन विकास ने साफ कहा कि वह हर परिस्थिति में अपना रिश्ता निभाएगा. उसने दोनों परिवारों और अस्पताल प्रशासन से अनुमति लेकर अस्पताल में ही शादी करने का निर्णय लिया. परिजनों और अस्पताल स्टाफ की मदद से बर्न वार्ड को फूल-मालाओं से मंडप की तरह सजाया गया. इसके बाद विकास ने अस्पताल के बेड पर भर्ती श्वेता के साथ वैवाहिक रस्में पूरी कीं और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया. इस भावुक पल के दौरान दोनों परिवारों की आंखें नम हो गईं.

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